Lo sappiamo già, ma talvolta ricordarlo non nuoce: la Pubblica amministrazione si sta finalmente rinnovando e i concorsi stanno pian piano riprendendo il loro corso.

Qualche giorno fa abbiamo parlato del nuovo bando per 65 posti da segretario parlamentare, con le relative modalità di iscrizione (link qui). Questa volta, Noi della Redazione vogliamo informare i nostri fidati Lettori di un’altra importante opportunità di lavoro riservata ad esperti di un determinato settore. Ci riferiamo alla selezione per più di 300 ispettori nei Vigili del fuoco, che in tanti aspettavano da mesi. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare e le prove d’esame da svolgere.

Pubblicato finalmente il tanto atteso bando per 314 ispettori in questo importante Corpo Nazionale

I requisiti per la partecipazione al concorso si dividono in generali, che son quasi sempre gli stessi per tutte le selezioni pubbliche, e specifici. Tra i primi rientrano il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici e l’idoneità fisica e psicoattitudinale. Non è da sottovalutare inoltre il limite d’età, che per il ruolo in esame è di 30 anni non compiuti. Tuttavia, è prevista una deroga per chi fa già parte del Corpo dei Vigili del fuoco e in questo caso non sussiste alcun limite.

Relativamente ai requisiti specifici, si richiede il possesso della laurea di un corso afferente alle facoltà di architettura o ingegneria e la relativa abilitazione professionale.

L’iter di selezione si suddivide nelle classiche prove scritta e orale, eventualmente precedute da una preselezione se ritenuto necessario.

Prove d’esame e modalità di invio della domanda

L’Amministrazione procederà all’espletamento di una prova preselettiva se il numero di domande sarà superiore a 10 volte i posti messi a bando. Chi supererà questa fase accederà alla prova scritta che consisterà alternativamente o in un elaborato scritto o in domande a risposta aperta. Le materie oggetto d’esame saranno quelle inerenti alla figura richiesta e il candidato potrà scegliere tra elettronica, meccanica o idraulica. Coloro che otterranno un punteggio non inferiore a 21/30 accederanno alla prova orale, che altro non è che un colloquio sulle cosiddette materie di indirizzo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina del concorso (qui) da cui è anche possibile inviare la domanda di partecipazione.