Quando si va in auto la sicurezza è un fattore fondamentale. Proprio per questo si dovrebbe avere una particolare attenzione per gli pneumatici. Ad esempio, per la loro manutenzione o per la sostituzione quando l’usura è evidente.

C’è, però, un caso in cui cambiarli è necessario e che potrebbe non essere noto a tutti. E va fatto sempre per una questione di sicurezza, anche se le gomme dell’auto non sono usurate o bucate.

La necessità di guardare le ruote da vicino in alcuni casi

Questo accade quando su uno degli pneumatici dovesse crearsi una bozza o una bolla. Viene definita anche ernia. Una situazione che, in alcuni casi, potrebbe non essere visibile subito. Ed è proprio per questo che, prima di mettersi in viaggio per un percorso lungo, sarebbe sempre opportuno controllare la pressione.

Avvicinarsi alla ruota, infatti, permette, soprattutto agli occhi degli esperti, di notare più facilmente questo particolare.

Tuttavia, le macchine più moderne sono dotate di computer di bordo e sensore sugli pneumatici. Quando c’è un problema di questo tipo, in genere segnalano la presenza di problemi di pressione. In questo caso il rischio è che si scenda dall’auto, con una valutazione approssimativa si noti che le gomme sono integre e si riprenda il cammino. Accade che lo si faccia, ad esempio, immaginando che a causare la segnalazione possa essere stato uno sbalzo di temperatura.

Anche se le gomme dell’auto non sono usurate o bucate devono essere cambiate subito in questo caso

La cosa da fare sarebbe controllare accuratamente con gli occhi la superficie della ruota e valutare se ci sono strane bozze o bolle. Qualora non si noti nulla di particolare la migliore cosa da fare è recarsi da un gommista, affinché un esperto possa fare una valutazione più accurata.

Qualora, invece, si notasse qualcosa di anomalo, come per l’appunto una bozza, la ruota dovrebbe essere sostituita. Anche con il ruotino, in attesa ovviamente di provvedere a rimpiazzarla con una nuova. Il rischio è che la gomma con la bozza possa scoppiare dopo qualche chilometro di marcia.

Queste bozze sono generalmente la conseguenza di episodi non infrequenti. Può accadere che si rivelino dopo aver colpito un marciapiede o anche dopo aver preso in pieno una buca con la ruota.

Il consiglio è, ovviamente, di tenere sempre sotto controllo le gomme, provvedendo a controlli frequenti. Soprattutto prima di mettersi in viaggio quando c’è tanta strada da fare.

Un investimento in manutenzione lo è anche in sicurezza, tenuto conto che su questi aspetti risparmiare non è certo la cosa giusta. Un po’ come accade quando c’è da stipulare una polizza assicurativa e si rischia di rinunciare a delle coperture utili per pagare meno.

Lettura consigliata

Con il caldo torrido ogni automobilista potrebbe fare questo grave errore prima di andare al lavoro o in vacanza