È il simbolo floreale del Natale per eccellenza! Come non notarla nelle decorazioni di uffici e negozi addobbati per le feste? Impossibile, poi, restare indifferenti davanti alle bellissime distese di Stelle di Natale posizionate all’ingresso dei tanti negozi di fiori, soprattutto in prossimità delle festività natalizie.

Insomma, la Stella di Natale resta il vegetale più gettonato dell’inverno. Senza contare che è uno dei regali più eleganti da fare a Natale.

Prima di acquistarla per la nostra casa o per donarla ad amici e parenti è giusto conoscere alcuni aspetti di questa pianta meravigliosa.

Infatti, oggi impariamo a scegliere la più bella e duratura Stella di Natale in 1 minuto e con 3 semplici trucchetti. Prima, però, 3 consigli pratici per chi ama fiori e piante.

3 idee da non perdere per un Natale con i fiocchi

I Lettori dal pollice verde sapranno benissimo che l’autunno-inverno è la stagione anche di altri fiori amatissimi. Il ciclamino, ad esempio, dona a molte abitazioni una nota di piacevole vivacità. Dunque, ecco perché bisognerebbe sapere come stimolare velocemente la fioritura dei ciclamini per avere balconi coloratissimi tutto l’inverno.

Per chi non sa resistere alla presenza in casa di piante profumatissime e utili anche in cucina, ecco i limoni più resistenti al freddo e che crescono velocemente.

Attenzione, poi, a questi trucchetti che non tutti conoscono ma che rendono il basilico perfetto anche in pieno inverno.

Dopo qualche consiglio, impariamo a scegliere la più bella e duratura Stella di Natale in 1 minuto e con 3 semplici trucchetti

Tutti la conoscono come Stella di Natale, ma questa pianta bella e colorata prende il nome di Euphorbia pulcherrima. Fa parte della famiglia delle Euphorbiaceae ed è originaria del Messico. Inoltre, è un vegetale ornamentale perenne. Dunque, con la cura adeguata potrà rallegrare i nostri balconcini tutto l’anno.

La Stella di Natale si trova in diverse colorazioni. La più comune è la rossa, ma molto apprezzata è anche quella bianca. Meno gettonata ma ugualmente bella quella rosa.

Comunemente, capita di confondere le foglie con i fiori. Tecnicamente, invece, il fiore è la ciazio, ovvero la parte centrale composta da piccole sfere gialle. Le parti esterne, invece, sono le foglie.

D’inverno, la Stella di Natale avrà bisogno di poca acqua e di temperature costanti (la temperatura ideale è di 17-18°). Inoltre, nel periodo più freddo è consigliato alimentarla ogni 15 giorni con un concime liquido. Infine, al contrario di quello che si possa pensare, non conviene travasare la pianta una volta acquistata.

Come capire quale pianta acquistare?

Una volta capite le sue caratteristiche principali, possiamo provvedere ad un acquisto più consapevole. Dunque, quale pianta scegliere al momento dell’acquisto?

Secondo molti esperti sarebbero 3 gli aspetti da valutare. Innanzitutto, il colore rosso delle foglie, ad esempio, che deve essere intenso e uniforme. Inoltre, la pianta dalla colorazione bianca è più delicata. Dunque, prima dell’acquisto è opportuno valutare anche quest’aspetto.

Bisognerebbe, poi, fare attenzione ai boccioli centrali. La pianta risulterà più fresca e quindi durerà più a lungo quando i fiori sono giallastri. Quando, invece, i fiori centrali sono ricoperti di polline giallo, allora la pianta potrebbe essere già alla fine della fioritura.

Infine, una volta scelta la pianta più bella si consiglia di scuoterla leggermente per capire se perde o meno le foglie con facilità. Qualora ne perdesse anche solo una è meglio optare per un’altra pianta più fresca.