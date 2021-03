Le occhiaie possono presentarsi per molteplici fattori. Gli occhi possono apparire cerchiati per un’alimentazione scorretta, per il poco riposo, per stress, per una colorazione genetica che si ha fin da piccoli. Non c’è bisogno di preoccuparsi, anche le occhiaie possono avere il loro fascino e rendere un volto noioso e anonimo, in un volto sensazionale e unico nel suo genere. Infatti le occhiaie in un certo qual modo possono risaltare lo sguardo e far apparire un viso subito più deciso con un look rock e fuori dal comune.

Ma se le occhiaie ancora non convincono, perché non farsi aiutare dalla natura? Ecco degli impacchi naturali a prova di occhiaie e borse sotto gli occhi.

Olio di argan per nutrire

L’olio di argan ha una potente azione fitonutriente. È utile a contrastare occhi segnati e rughette d’espressione. Il consiglio è quello di acquistarlo biologico, possibilmente spremuto a freddo. Applicare una goccia per ogni occhio e massaggiare per trenta secondi, partendo dal centro e andando a spianare verso l’esterno.

Camomilla per sgonfiare

La camomilla è fra i rimedi più conosciuti per combattere questo inestetismo. È necessario preparare una semplice camomilla e immergervi due dischetti di cotone. Lasciare sugli occhi per venti minuti, magari ascoltando un audio libro o un podcast, affinché il tempo passi meglio o non ci si annoi. La camomilla decongestiona e sfiamma, è molto utile per le borse sotto gli occhi.

Bicarbonato e camelia per sbiancare

Chi è alla ricerca dell’effetto sbiancante può provare con un impacco di bicarbonato e miele. Se si è alla ricerca di più dolcezza e azione emolliente la soluzione migliorare da provare è l’olio di camelia. Infatti questo olio schiarisce i tessuti e idrata allo stesso tempo. È consigliabile acquistare l’olio di camelia in farmacia. Ha un odore molto floreale e gradevole. È possibile aggiungerne qualche goccia al proprio contorno occhi o picchiettarlo sulle occhiaie fino a completo assorbimento.

Gli impacchi naturali a prova di occhiaie e borse sotto gli occhi sono economici e amici del pianeta. Non resta che provarli tutti!