Le occhiaie sono da sempre un nemico per molte persone. Sono vari i fattori che determinano il formarsi di queste borse sotto gli occhi. C’è anche in gioco una possibile predisposizione genetica.

In ogni caso molti di noi le vedono come un difetto per l’estetica del nostro viso. Ecco perché si cerca di utilizzare svariati trattamenti per contrastarne la formazione. Se non si riesce ad eliminarle allora si cerca di nasconderle con il trucco. Negli ultimissimi tempi però qualcosa sta cambiando e forse chi le ha ora può ritenersi fortunato. Basta preoccuparsi delle occhiaie! Adesso vanno di moda, sembra assurdo ma è la pura verità.

Da dove nasce la tendenza

Tutto nasce da un social che si è reso protagonista per la realizzazione dei trend. Stiamo parlando di TikTok, una piattaforma dove gli utenti realizzano brevi video, visualizzabili e condivisibili. In questo social è molto sviluppata la creazione di trend. Ovvero si parte da un video che riceve molte views e viene molto condiviso. Il contenuto può essere di vario tipo come delle coreografie, un doppiaggio, un tutorial, uno scherzo o anche una sfida. Gli utenti poi iniziano a emulare il video originale dando un tocco personale e condividono il proprio elaborato. Tramite questa catena ciò che l’autore fa nel video di partenza diventa un trend, ovvero diventa di moda.

Il potere dei social

Rispetto al meccanismo dei trend bisogna ricordare che si parla di numeri impressionanti, ovvero milioni di visualizzazioni e condivisioni. Non sono più infatti solo i classici vip o i big del mondo della moda a dirigere le redini delle tendenze. Nel nostro caso infatti sono stati proprio dei TikToker a pensare di stravolgere la visione delle occhiaie. Tutto parte da video tutorial di make up dove non si mostrava come nascondere le borse sotto agli occhi. Ma invece si insegnava a disegnarle in caso non se ne avessero.

Questi video hanno avuto un grandissimo successo e sono stati emulati e condivisi da moltissimi utenti. Ora disegnare le occhiaie è diventato un vero è proprio trend che va a valorizzare quello che prima era considerato un difetto da nascondere. Addirittura questo fenomeno sta prendendo piede anche tra molti VIP. Quindi basta preoccuparsi delle occhiaie! Adesso vanno di moda.