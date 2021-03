La società che capitalizza in Borsa circa 34 milioni di euro, sviluppa, produce e vende prodotti e servizi di automazione industriale in Italia. Il titolo è stato inserito nella nostra watchlist al prezzo di 2 euro per azione in data 16 dicembre 2020. Ad oggi, il rialzo in 3 mesi è stato superiore al 50%. Nonostante questo, il giudizio del nostro Ufficio Studi è il seguente: mantenere Esautomotion perchè il rialzo può continuare nonostante il forte guadagno degli ultimi mesi.

Andiamo a spiegare i motivi che sono alla base di questa nostra decisione.

Il titolo (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 marzo al prezzo di 3,95 in rialzo del 5,90%. Nel 2020 ha segnato il minimo a 1,265 ed il massimo a 2,62. Da inizio anno, il minimo a 2,42 ed il massimo a 3,30.

Le nostre previsioni per l’anno 2021:

area di minimo attesa 1,95/2,29

area di massimo attesa 3,36/3,77 con possibili overshooting verso area 4,05.

Analisi di bilancio e fair value

Leggiamo un giudizio di un altro analista con target a 3,49. I nostri calcoli invece stiamo un prezzo obiettivo a 3,66 dal precedente 3,46.

Mantenere Esautomotion perchè il rialzo può continuare nonostante il forte guadagno degli ultimi mesi

Siamo ottimisti sul futuro di questa società e quindi il nostro giudizio da strong Buy Long term di dicembre, oggi viene portato ad Hold ,perchè si attendono ulteriori rialzi sia di breve che di medio lungo termine.

La nostra strategia di investimento e i consigli operativi di breve e medio lungo termine

Per chi possiede le azioni come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss/stop profit di lungo termine a 2,45. Primo supporto di breve a 2,80. Obiettivo primo da raggiungere in 3/6 mesi in area 3,66. L’obiettivo dei prossimi 12/18 mesi rimane in area 4,32. er chi vuole compare a mercato, deve attenersi agli stessi livelli. operativi.

Si procederà per step e torneremo sull’argomento nelle prossime settimane.