Le bottiglie di acqua sono utilizzate per tantissimi rimedi impensabili. Infatti, si trovano posizionate sui marciapiedi di città, nei giardini e fuori le porte di casa. Il perché le bottiglie di acqua sono posizionate in questi posti è svelato da tempo. In effetti, sono utilizzate per allontanare i cani e i gatti da fare la pipì davanti alla porta di casa. Oppure, nei giardini per evitare che lo rovinano.

Il segreto è lo spavento, gli amici pelosi rispecchiandosi nell’acqua contenuta nella bottiglia trasparente si spaventano e scappano. Ma ecco svelato il mistero del perché tutti legano le bottiglie di acqua ai balconi per risolvere un fastidiosissimo problema. Ultimamente molti balconi si presentano con bottiglie legate in modo orizzontale sulla ringhiera. Il segreto è molto semplice e anche molto curioso, vediamo di cosa si tratta.

Perchè le bottiglie?

Molti usano legare in questo periodo le bottiglie trasparenti piene di acqua in modo orizzontale alla ringhiera dei balconi. In pratica, bisogna circondare la ringhiera sotto il corrimano di tante bottiglie una dietro l’altra.

La cosa è molto curiosa, anche perchè sembra diventata una moda. Allora abbiamo cercato di capire il motivo.

Ebbene niente di più semplice, le bottiglie sono posizionate in questo modo per allontanare gli uccellini e specialmente i colombi.

Questi uccelli riempiono i balconi di escrementi e bisogna pulire di continuo. Per ovviare a tale problema, e sembra funzionare benissimo, è possibile posizionare le bottiglie nel modo sopra indicato.

Cosa spaventa i colombi?

A spaventare i colombi ed evitare che si posino sui balconi e il riflesso del sole nelle bottiglie. L’effetto combinato di acqua, plastica e luce crea spavento negli uccellini e scappano via. Quindi, una soluzione ottima e non costosa, perché si possono riciclare le bottiglie di plastica e riempirle di acqua. Bisogna comprare solo dello spago per legarle ai balconi.

Ecco svelato il mistero del perché tutti legano le bottiglie di acqua ai balconi per risolvere un fastidiosissimo problema.