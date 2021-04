Con l’arrivo della bella stagione, si ha finalmente la possibilità di indossare scarpe aperte. Sandali, infradito, stivaletti estivi aperti sul davanti, insomma la gamma di alternative è davvero ampia. E come ogni piede che si rispetti necessita di cure e attenzioni.

In questo articolo si è già affrontato come fare una pedicure perfetta in casa, quello che si andrà a capire nelle prossime righe saranno le regole per abbinare lo smalto delle mani a quello dei piedi. Ebbene sì, ci sono regole ben precise che è giusto rispettare per apparire sempre in ordine.

Tre modi per abbinare lo smalto

Ci sono tre modi in cui poter abbinare lo smalto delle mani a quello dei piedi. Il primo e il più semplice è il total look. Avere quindi lo stesso colore, dando subito un’immagine pulita e ordinata. La cosa su cui bisogna fare attenzione in questi casi è il colore che si sceglie.

Se si opta per abbigliamenti sgargianti è bene rimanere sui toni neutri di smalto, in modo da non creare troppa confusione. Al contrario, se si ha un look meno d’impatto si può osare di più con i colori degli smalti. Scegliendo colori più accesi, brillanti, glitterati. L’importante è avere sempre un equilibrio.

Il secondo modo per abbinare lo smalto di mani e piedi è il contrasto. Avere quindi sulle mani un colore, e sui piedi lo stesso colore ma di tonalità più scura. Azzurro sulle mani e blu sui piedi ad esempio. Anche fare in modo inverso è accettato. Se si usano colori più neutri sulle mani come il nude nei piedi ci si potrà sbizzarrire anche con colori come il viola.

L’ultimo modo

Le regole per abbinare lo smalto delle mani a quello dei piedi ha un’ultima possibilità. Il multicolor. Ormai va molto di moda anche nell’abbigliamento ed è quindi consentito utilizzarlo anche sulle unghie. Per farlo bisogna fare le mani multicolor, e i piedi invece di un solo colore. Anche qui si può invertire a seconda di ciò che piace di più.

Il multicolor va fatto sempre con la stessa intensità, meglio evitare quindi il giallo fluorescente e l’arancio pastello subito accanto. Anche se ci sono cinque dita di cinque colori differenti è bene mantenere un’omogeneità che permette sempre di mantenersi in ordine. Sui piedi si andrà a mettere ovunque lo stesso colore. Uno di quelli utilizzati sulle mani. Anche qui deve esserci armonia e quindi un richiamo.