Illimity Bank potrebbe ripensare le sue strategie future, gli scenari più probabili in Borsa

Come riportato da alcuni quotidiani specializzati, Illimity Bank potrebbe ripensare le sue strategie future cambiando pelle rispetto agli inizi della sua giovane storia. In attesa della presentazione della semestrale nel corso della quale potrebbero essere dati maggiori dettagli, quali sono gli scenari più probabili secondo l’analisi grafica?

Questi sono i rumors secondo le possibili strategie della banca guidata da Corrado Passera

Illimity Bank, secondo quanto riportato da Milano Finanza, sta valutando una possibile modifica della propria strategia, puntando a ridurre l’attenzione sui crediti deteriorati per concentrarsi maggiormente sul lending alle imprese corporate e alle PMI. Tra le opzioni considerate dall’istituto, guidato da Corrado Passera, potrebbe esserci anche la parziale cessione di alcuni portafogli di crediti in sofferenza acquisiti negli ultimi anni.

Fin dall’inizio, l’acquisizione e la gestione dei crediti non performing sono stati centrali per Illimity Bank, anche grazie alla presenza di Andrea Clamer, Co-Fondatore e ex responsabile NPL di Banca IFIS. Tuttavia, con la conclusione del processo di riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario, si registra ora un rallentamento e una ristrutturazione del settore. Le nuove regole introdotte dalla BCE rendono anche più gravoso il mantenimento di crediti non performing nei bilanci bancari.

La nuova strategia potrebbe essere inclusa nel prossimo piano industriale, che verrà presentato dopo la semestrale. Gli investimenti in crediti non performing, già ridotti al 7% degli asset totali, potrebbero diminuire ulteriormente per concentrarsi su altre tipologie di attività come factoring, finanza strutturata e special situations.

I segnali di questo cambiamento si riflettono nei risultati dell’ultima trimestrale, con un aumento del margine di intermediazione del 21% e del margine di interesse del 27% nei primi nove mesi del 2023, evidenziando una nuova direzione per Illimity Bank.

Illimity Bank potrebbe ripensare le sue strategie future, quali gli scenari più probabili in Borsa secondo l’analisi grafica?

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 6 febbraio in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente a quota 5,13 €.

La tendenza in corso è ribassista (linea continua) e potrebbe prendere forza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,768 €. I rialzisti, invece, potrebbero prendere forza nel caso di chiusure di settimanali superiori a 5,46 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Lettura consigliata

Dividendi di Piazza Affari a febbraio 2024, ecco quali società li distribuiranno