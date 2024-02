Dividendi di Piazza Affari a febbraio 2024, ecco quali società li distribuiranno

Febbraio 2024 è da poco iniziato e gli investitori sono in attesa dei dividendi di alcune società. Quali li staccheranno questo mese? Scopriamolo.

Molti investitori scelgono di acquistare azioni con dividendi per garantirsi un afflusso di reddito costante nel corso dell’anno.

Con l’inizio di febbraio, ci si potrebbe chiedere quali saranno le date di stacco dei prossimi dividendi. Rispondiamo a questa domanda.

Uno stacco è già avvenuto

Lunedì 5 febbraio 2024, infatti, Mittel dell’indice Euronext Milan ha staccato il proprio dividendo. Il pagamento avverrà, come di consueto, due giorni dopo e cioè domani, mercoledì 7 febbraio.

Dividendi di Piazza Affari a febbraio 2024, ecco le altre due aziende che staccheranno i propri

Le prossime aziende a staccare dividendi saranno Banca Generali e OVS, appartenenti rispettivamente agli indici FTSE Mib e Mid Cap.

Lo stacco avverrà il giorno 19 febbraio. Anche in questo caso e come consuetudine, il pagamento avverrà due giorni dopo e cioè il 21 febbraio. Quindi, questa è l’altra data che gli investitori dovrebbero appuntarsi per questo mese di febbraio.

Ecco chi ha diritto a incassare i dividendi

Cogliamo l’occasione per ricordare che potranno incassare i dividendi in questione solo coloro che possiedono l’azione all’apertura del giorno di stacco. Ecco perché è molto importante ricordare non soltanto la data del pagamento, ma anche quella in cui i dividendi vengono staccati. Solo in questo modo si eviteranno brutte sorprese.

Si può vendere il titolo il giorno del pagamento?

La risposta è sì, lo si può fare e si ha comunque diritto ad incassare il dividendo derivante dal titolo. L’importante, ribadiamo, è che questo sia in proprio possesso all’apertura del giorno di stacco.

Quindi, ecco tutto ciò che c’è da sapere questo mese per chi investe in dividendi di Piazza Affari a febbraio 2024.

