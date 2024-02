In attesa della trimestrale, gli analisti di Equita Sim sono molto ottimisti sul titolo Ferretti facendo schizzare al rialzo le quotazioni. In particolare, gli analisti evidenziano come il titolo abbia corso meno rispetto ai suoi competitors. Cerchiamo, quindi, di capire quali potrebbe essere lo scenario più probabile secondo l’analisi grafica.

Le ragioni per puntare su questo titolo secondo di Equita Sim

Equita ha alzato il target price su Ferretti, azienda italiana nel settore navale, a 4,2 € per azione (+5% grazie a minori tassi), confermando il rating “Buy”. Prevedono un forte quarto trimestre 2023 sia in termini di fatturato (+9%) che di margine EBITDA (+70bps YoY) e mantengono le stime per il periodo 2023-25. Tuttavia, ritengono che i risultati del 4Q potrebbero essere un catalizzatore positivo, portando a una revisione al rialzo delle stime operative per il 2024. Ferretti ha avuto una performance inferiore rispetto a Sanlorenzo e The Italian Sea Group (TISG) negli ultimi tre mesi, ma attualmente è scontata rispetto a entrambe le società (-35% rispetto a Sanlorenzo e -25% rispetto a TISG su EV/EBIT 2024). Equita ritiene che questo sconto sia ingiustificato.

Inoltre, negli ultimi 3 mesi, Ferretti ha registrato una performance inferiore sia rispetto a Sanlorenzo (-15% relative) che a The Italian Sea Group (-37%).

La raccomandazione media degli analisti sul titolo Ferretti

Secondo gli analisti che coprono il titolo Ferretti, il rating medio, ottenuto considerando solo gli ultimi 3 mesi, è Compra adesso. Anche il target di prezzo medio a un anno è molto interessante in quanto esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

In attesa della trimestrale la raccomandazione degli analisti fa volare le azioni Ferretti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Ferretti (MIL:YACHT) ha chiuso la seduta del 6 febbraio a quota 3,028 €, in rialzo del 7,53% rispetto alla seduta precedente.

Mai nella sua storia borsistica le quotazioni di Ferretti avevano guadagnato così tanto in una sola seduta. Con la rottura di area 3 €, quindi, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3 €, seguita da un’inversione ribassista delle medie, potrebbe favorire un’inversione al ribasso.

