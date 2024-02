Come guadagnare con la casa affittando una camera da letto che non si usa a turisti o persone di passaggio

Hai una camera da letto che non usi? Puoi arrotondare le tue entrate affittando una stanza della casa a turisti o persone di passaggio per lavoro e motivi personali.

Da qualche tempo è scoppiata la mania dell’affitto delle case a turisti. Un business che ha come obiettivo quello di intercettare una parte della clientela che prima si rivolgeva agli alberghi. Alcuni di loro magari potrebbero preferire la privacy e la comodità di un appartamento. Ma per fare affari con turisti e persone che cercano una sistemazione per poche notti non necessariamente occorre avere un appartamento intero. Spesso può essere sufficiente una sola stanza. Ma come si trova la clientela giusta e quanto si può guadagnare in un anno?

Come guadagnare con la casa affittando una stanza

Affittare una stanza della propria casa a turisti o persone di passaggio, è un’ottima soluzione per sfruttare uno spazio inutilizzato e ottenere un reddito extra. Prima di capire come trovare i clienti, occorre avere ben chiaro qual è l’obiettivo, ovvero quello di affittare una stanza dell’appartamento qualche notte al mese.

ll target a cui ci rivolgiamo è di persone che sono di passaggio nella zona del nostro appartamento. Turisti, ma anche persone che per motivi professionali o personali hanno necessitò di una sistemazione per una o più notti. Potrebbero essere persone di passaggio per un evento lavorativo o anche di divertimento. Magari persone che accompagnano un paziente in un ospedale per un intervento che prevede qualche giorno di ricovero.

Come trovare i clienti a cui affittare una stanza

Ecco che può facilmente affittare una stanza chi ha una casa presso luoghi di fiere o mostre, vicino a stadi o palazzetti, o magari vicino ospedali. Per trovare potenziali clienti interessati in questo caso è possibile fare un pò di volantinaggio nei locali commerciali attorno all’appartamento. Oppure dove possibile affiggere delle locandine informative.

Naturalmente si può fare affidamento anche sul web, in particolare sulle piattaforme dedicate a promuovere questa attività come Airbnb, Booking, Subito, ecc. Questi siti ti permettono di creare un annuncio con le foto e le informazioni sulla tua stanza, di gestire le prenotazioni e i pagamenti, e di ricevere recensioni dai tuoi ospiti.

Quanto si può guadagnare in un anno

Il guadagno che puoi ottenere affittando una stanza dipende da diversi fattori, come la dimensione e la qualità della stanza. Ovviamente influisce anche la posizione e la domanda della zona, la stagionalità e la concorrenza. Immaginando di affittare la stanza a 40/50 euro a notte, puoi aspettarti di guadagnare tra i 200 e gli 800 euro al mese per una stanza singola, e magari fino a 1.000 euro al mese per una stanza doppia.

Ecco come guadagnare con la casa e quanto si potrebbe ricavare mensilmente. Ovviamente, devi tenere conto anche delle spese da sostenere, come le utenze, la pulizia, la manutenzione, eventuali commissioni dei siti, ecc. Inoltre, devi dichiarare il reddito derivante dall’affitto nella tua dichiarazione dei redditi e pagare le relative tasse.

Se preferisci affittare una stanza, od una casa, per un periodo lungo, adotta i 7 suggerimenti per evitare problemi di mancato pagamento.