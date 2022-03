Pulire la casa può diventare una vera e propria scocciatura. Soprattutto, sappiamo bene che ci sono alcune aree del nostro appartamento che ci danno più problemi di altre. E spesso, nonostante l’impegno e la fatica, queste parti della casa sembrano proprio non voler brillare come desidereremmo. In questo caso, però, dovremmo cercare di ingegnarci e di trovare delle soluzioni naturali che siano allo stesso tempo efficaci e pratiche.

Water splendente, ecco come ottenere questo risultato applicando i vecchi consigli delle nonne e mettendo in pratica i rimedi naturali che conosciamo

Alcune soluzioni naturali che potremmo sfruttare riguardano sicuramente la pulizia del bagno. E, in particolar modo, dei sanitari. Stiamo parlando, infatti, di uno degli elementi più difficili da far splendere nelle nostre case. E forse i vecchi consigli delle nonne potrebbero entrare in nostro soccorso, facendoci risparmiare tempo ed energia. Se volessimo tentare di eliminare il calcare dal WC in fretta, per esempio, potremmo provare un rimedio naturale consigliato in questo nostro precedente articolo. E, se questo non dovesse funzionare, potremmo anche mettere in pratica un altro consiglio delle vecchie generazioni, che avremo la possibilità di consultare in questo nostro articolo.

Il water sarà finalmente profumato e brillante come uno specchio grazie a un banalissimo ingrediente che non tutti ancora conoscono

In questi casi, però, è meglio abbondare. E più consigli si hanno, più prove potremo fare per capire quale soluzione sia la più adatta per pulire il nostro sanitario. Quella che consigliamo oggi si basa su un ingrediente principe. Stiamo parlando dell’olio essenziale di mandarino che, oltre ad avere un effetto sgrassante, farà profumare i sanitari e il bagno in generale come mai prima. Innanzitutto, in una bacinella con acqua calda, versiamo un cucchiaino di bicarbonato e, con un panno umido, passiamo tutta la superficie del water. Fatto ciò, in un’altra bacinella, versiamo sempre dell’acqua calda e 3 gocce di olio essenziale di mandarino. Mescoliamo per bene e con un altro panno pulito, spargiamo la soluzione su tutto il WC. Risciacquiamo poi con acqua calda e concludiamo il tutto asciugando con un panno in microfibra.

Così facendo, il water sarà finalmente profumato e brillante come lo avevamo sempre desiderato. Il profumo del mandarino si spargerà in tutto il bagno, donando all’ambiente una sensazione di fresco e pulito. E con le superfici dei sanitari brillanti potremo sicuramente andare fieri della nostra casa e risparmieremo tempo e fatica nelle pulizie domestiche.

Approfondimento

Dimentichiamoci di bicarbonato e sale perché sarà questo l’ingrediente che eliminerà il calcare e renderà il water cristallino