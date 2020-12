Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il vin brulè è una delle bevande perfette per l’inverno. Questa delizia infatti viene servita proprio durante il periodo di Natale, ed è facilissima da trovare nei mercatini che in questo periodo si trovano sulle strade di tutte le città. Ma, se si volesse assaporare del ottimo vin brulé in casa propria, si dovrebbe solo capire come realizzarlo. infatti, il vino perfetto per queste feste natalizie può essere realizzato direttamente in casa propria per stupire davvero tutti. Ecco come si può realizzare il vin brulè in poche e semplici mosse.

Gli ingredienti necessari

Ecco tutto ciò che serve per preparare in casa il vin brulè:

1,5 l di vino rosso corposo

200 gr di zucchero

8 chiodi di garofano

2 anici stellati

1 scorza di arancia

1 scorza di limone

3 stecche di cannella

1 noce moscata grattugiata

Ecco come preparare un perfetto vin brulè che renderà magica la serata

Il primo passo è quello di tagliare la scorza di limone è quella di arancia e metterle in una pentola di acciaio con lo zucchero e il vino rosso. Ora, bisognerà far riscaldare il tutto a fuoco basso, fino a quando lo zucchero non sarà del tutto sciolto e mescolando continuamente con delicatezza. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione è quella di non portare il vino ad ebollizione. Adesso, bisognerà filtrare il tutto versandolo in dei bicchieri che siano resistenti al calore. Evitiamo il vetro poiché se troppo freddo potrebbe rompersi. Per finire, bisognerà decorare ogni tazza con le stecche di cannella e servire il tutto su un vassoio che donerà un tocco di eleganza alla presentazione. E dunque, il vino perfetto per queste feste natalizie può essere realizzato direttamente in casa propria per stupire davvero tutti. E stiamo proprio parlando di questo magico vin brulé!

