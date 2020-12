Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Rosso, bianco, e i più conoscono la variante rosé. Certo, con queste tre tipologie di vino possiamo già andare a nozze, specialmente se ci dileggiamo nello scegliere le varie tipologie che queste caratteristiche offrono.

Infatti, troviamo vini rossi corposi e tannici, leggeri e rotondi e bianchi secchi, dolci, brut, demi-brut, dry, e chi più ne ha più ne metta.

C’è, tuttavia, una tipologia di vino che in pochissimi conoscono ma che regala grandi soddisfazioni. Metterlo su una tavola con amici o parenti mostrerà agli invitati che i padroni di casa si sono prodigati nel cercare qualcosa di nuovo e diverso. Ecco il vino che nessuno conosce e che farà fare un figurone.

Vino verde

Abbiamo letto proprio bene: il vino verde. La prima volta che si conosce già solo l’esistenza di questo vino si resta increduli: ma non esistevano solo vini rossi, bianchi e rosé? La risposta è no.

Esiste anche il vino verde e viene da quella terra meravigliosa che è il Portogallo. In particolare, è coltivato nella parte settentrionale del Paese, in quella che una volta era la provincia del Minho. Ci troviamo, infatti, a nord di Porto, molto vicini al confine con la Galizia spagnola. Addirittura, già Seneca tesseva le lodi di questo vino fenomenale.

Caratteristiche

Il vino verde non si riferisce a un prodotto che non è legato ad un vitigno preciso. Non possiamo, quindi, associare il vino verde all’Alvarinho, grandissimo vitigno portoghese, anche se spesso questo vino viene prodotto con questo vitigno.

In generale, per vino verde si intende un processo di vinificazione e un vino giovane, che può essere quindi consumato molto velocemente. Già a qualche mese dall’imbottigliatura il vino verde è pronto per essere degustato.

Se vogliamo stupire gli invitati lasciamo da parte il vituperato champagne e serviamo del vino verde!

Ecco, dunque, quale è il vino che nessuno conosce e che farà fare un figurone.