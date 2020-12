Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tipico scenario: stiamo passeggiando ascoltando le nostre canzoni preferite o stiamo chiamando un nostro amico o famigliare. Siamo presi dalla fretta di prendere un autobus, entrare nel supermercato o semplicemente non facciamo troppa attenzione. Rimettiamo, quindi, il nostro cellulare in tasca o nella borsa e, nel momento di riprenderlo, i fili degli auricolari sono tutti attorcigliati.

Spiacevole situazione, nei casi più gravi possiamo anche perdere alcuni minuti per rimettere tutto a posto. Com’è possibile che gli auricolari si attorciglino? C’è una soluzione? Ecco svelato il segreto per non far attorcigliare gli auricolari del cellulare.

Ipotetiche cause

Sembra incredibile ma questa situazione ha suscitato la curiosità di studiosi ed esperti. Infatti, due ricercatori dell’Università di San Diego, in California, hanno condotto un esperimento mettendo tanti fili in una scatola.

Scuotendola, hanno notato che i fili si attorcigliano da soli: più sono lunghi e peggio è. I nostri auricolari, infatti, si attorcigliano da soli nelle nostre tasche, con una “tecnica” che nemmeno potremmo riprodurre manualmente. Inoltre, sembra che la gomma con cui sono ricoperti i nostri auricolari sia molto vischiosa e, quindi, propensa ad attorcigliarsi su sé stessa.

La giusta soluzione

Una soluzione ovvia potrebbe essere l’acquisto di cuffie bluetooth che, quindi, non necessitano di fili. Tuttavia, c’è una vecchia buona maniera che ci può salvare.

Infatti, basta far girare completamente i fili degli auricolari attorno al cellulare e, solo in seguito, riporlo in tasca o in borsa. In questo modo i fili non sono liberi di muoversi e attorcigliarsi facendoci così risparmiare molti minuti al giorno.

Altrimenti, possiamo optare di usare gli auricolari solo a casa o in spazi in cui siamo sicuri di non muoverci, anche se il piacere di sentire la musica passeggiando è ineguagliabile.

Ecco svelato, dunque, il segreto per non far attorcigliare gli auricolari del cellulare.