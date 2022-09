È una delle peggiori ansie di tutti noi quando ci troviamo a socializzare con qualcuno: scoprire troppo tardi di avere l’alito cattivo. L’alito cattivo può essere fonte di grande imbarazzo e allontanare comprensibilmente le persone da noi. Ma spesso non è facile accorgersi di avere l’alito cattivo. Il trucco di mettere le mani davanti alla bocca, alitare e poi annusare non è affidabile, perché spesso non basta per capire se abbiamo davvero l’alito fresco oppure no. Dunque, come fare per evitare questo imbarazzo e accorgersi immediatamente se abbiamo l’alito cattivo? Esiste un trucco molto semplice.

Basta leccarsi il polso e annusare

Questo trucco richiede davvero pochi secondi ed è il modo più infallibile per capire subito se abbiamo l’alito cattivo. Il procedimento è semplicissimo: lecchiamo leggermente l’interno del polso. Poi aspettiamo qualche secondo (circa 10 o 15 secondi) che la saliva si asciughi, per poi annusare il punto in cui abbiamo leccato. Se l’odore è spiacevole, si tratta di un’indicazione inconfondibile che la nostra bocca ha bisogno di una rinfrescata.

Se invece l’odore è neutro, vuol dire che il nostro alito è accettabile e non puzza. Con questo trucchetto potremo capire nel giro di pochissimi secondi se dobbiamo lavarci subito i denti o se siamo pronti a incontrare altre persone.

Il vero trucco per capire subito se abbiamo l’alito cattivo

Utilizzando questo semplice trucchetto non avremo problemi a capire subito se il nostro alito ha bisogno di una rinfrescata, quindi. Ma se ci accorgiamo di avere l’alito che puzza e non abbiamo la possibilità di andare subito a lavarci i denti, come fare? Il modo migliore per eliminare immediatamente l’alito cattivo è di mangiare della frutta.

In particolare mela, pera, pesca e agrumi aiutano molto contro l’alito cattivo. Oppure, in alternativa, possiamo bere un tè o una tisana profumata. In particolare, tè verde e tisana alla menta o al finocchio ci possono aiutare. Ma c’è anche un altro modo per eliminare l’alito cattivo.

Usiamo un collutorio solido o liquido da tenere sempre in borsetta

Dopo aver utilizzato il vero trucco per capire se abbiamo l’alito cattivo, come possiamo rimediare? Il modo migliore è ovviamente praticare un’igiene orale costante e attenta. Introduciamo nella nostra routine il nettalingua, uno strumento che può fare moltissimo per eliminare l’alito cattivo.

Ma quando siamo di corsa o fuori casa, prendiamo l’abitudine di tenere in borsa un collutorio formato viaggio. Ne esistono sia di liquidi che solidi da sciogliere in acqua, e sapranno fare miracoli per donarci la sicurezza di un alito sempre freschissimo e profumato.

