Le donne si dividono a metà. Quelle che amano passare ore e ore a truccarsi sperimentando le forme e i colori che meglio si adattano al proprio viso. E dall’altra parte ci sono quelle che si truccano solo per sentirsi un po’ più piacevoli quando escono di casa. C’è infatti chi non sopporta passare il tempo davanti allo specchio a truccarsi e lo fa in modo molto veloce e sbrigativo.

Molte ritengono infatti che abbia poco senso truccarsi se poi bisogna struccarsi.

Una delle cose che sicuramente mette d’accordo tutte le donne è proprio quel fastidiosissimo momento a fine giornata. Stiamo parlando di quel momento in cui dobbiamo levarci via il trucco prima di andare a dormire.

Il rimmel

In questo articolo vogliamo parlare di un piccolo trucchetto che può funzionare molto bene sia per chi ama passare ore e ore a truccarsi sia per chi lo fa in modo sbrigativo.

Di solito quello che non può proprio mancare quando ci si trucca è un filo di rimmel agli occhi.

Ma quanto è fastidioso quando nell’applicazione andando veloce ci sporchiamo le palpebre?

Per mettersi il rimmel infatti bisogna fare sempre molta attenzione per far sì che il lavoro esca proprio come lo vorremmo.

Per fare attenzione, spesso però impieghiamo anche il doppio del tempo che ci servirebbe.

Spesso quindi decidiamo di sporcarci e poi pulire la palpebra con un cotton fioc appena inumidito nell’acqua.

Esiste però un metodo che potrebbe essere al caso nostro e risolverci una volta per tutte questo piccolo problema.

Vediamo perciò insieme qual è il vantaggio di applicare pezzettini di scotch sulle palpebre prima di truccarsi.

Un metodo che potrebbe fare al caso nostro

Proprio così! Se prima di applicare il rimmel sulle nostre ciglia, proviamo a poggiare sulle nostre palpebre qualche pezzettino di scotch non ci sporcheremo più.

Naturalmente stiamo parlando dello scotch di carta che è molto più semplice da togliere senza farci male.

Lo scotch quindi farà da cuscinetto.

Potremo metterci quindi il rimmel anche in modo veloce e sbrigativo e una volta finito potremo staccare il pezzettino di scotch.

Noteremo che le nostre palpebre saranno anche più pulite di prima.

Ecco perciò svelato il vantaggio di applicare pezzettini di scotch sulle palpebre prima di truccarsi.