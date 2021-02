Chiunque conosce le scorte di base che bisogna avere a casa per preparare un pranzo flash o alcuni semplici stuzzichini per un aperitivo.

Quello che, però, è opportuno considerare è che basta veramente poco per inventare qualcosa di diverso e, soprattutto, per realizzare delle ottime scorte fatte in casa.

Continuando a leggere l’articolo si scopriranno quali sono le scorte che è necessario avere in casa per fare un’ottima figura con gli ospiti anche all’ultimo minuto.

Oli aromatizzati: non solo belli da vedere ma anche buoni da gustare

Sia che si abbia un’eccellente dimestichezza con la cucina o anche nel caso in cui del settore si conosca ben poco, avere delle scorte in casa si rivelerà un’arma vincente.

In alcuni casi, poi, non saranno soltanto buone da gustare ma anche belle da vedere nel caso in cui si decida di disporle sulla tavola per imbandirla.

In dispensa non possono mancare delle bottigliette aromatizzate di olio extravergine di oliva.

Si tratta solamente di riempire delle piccole bottiglie di vetro con diverse erbe aromatiche per rendere unico un piatto semplice.

Aglio e rosmarino, foglie di alloro chiodi di garofano e peperoncino, salvia, mix di peperoncino habanero e classico sono alcune delle combinazioni possibili.

E, riflettendoci su, anche una classica fetta di carne, a seconda dell’olio aromatizzato scelto, potrà essere delicata al gusto o con carattere deciso.

Ecco come un’unica materia prima può essere in grado di avere sapori diversi a seconda della scelta dell’olio.

Paste e creme fai da te

Nel caso in cui si desidera preparare degli stuzzichini o degli antipasti e a casa si ha a disposizione soltanto del pane, niente panico!

Sono varie le creme o le paste da poter realizzare in poco tempo e dal gusto indimenticabile.

Se nella propria dispensa ci sono delle acciughe, si dovranno semplicemente tritare i filetti dissalati con capperi e peperoni sott’aceto e diluirli con olio abbondante.

In questo modo si realizza una pasta alle acciughe da poter essere servita come antipasto o da accompagnamento a carne, verdure e pesce.

Ancora, nel caso in cui si desideri ottenere una crema che sia più stuzzicante, la scelta ricadrà sulla pasta di olive.

Frullando insieme delle olive verdi, capperi sott’aceto, carciofini e cetriolini si otterrà una salsetta ideale anche per condire la pizza fatta in casa.

Infine, per completare la preparazione di un pesce al forno o verdure e uova si può realizzare una semplice scorta di prezzemolo, basilico o menta sott’olio.

Dopo aver pulito per bene il prezzemolo e averlo fatto asciugare all’aria, si dovrà tritare con alcuni spicchi di aglio. Il composto dovrà poi essere inserito in un vasetto e coperto sino all’orlo con dell’olio e un pizzico di sale.

Il suo posto è nel frigorifero: all’occorrenza sarà semplicissimo da usare e donerà un tocco unico alla pietanza. Il procedimento vale anche nel caso in cui si scelga il basilico o la menta al posto del prezzemolo.

Dopo aver scoperto quali sono le scorte che è necessario avere in casa per fare un’ottima figura con gli ospiti anche all’ultimo minuto non resta che correre a prepararle.