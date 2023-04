Il tuo interno coscia è flaccido come un budino? Scopri i 3 esercizi tonificanti da fare a casa in 15 minuti al giorno amati anche dalle Vip

Vuoi allenare la parte interna delle cosce ma non hai mai tempo per farlo? Prova questi esercizi per ridare forza e tonicità alle tue gambe.

Le vacanze sono sempre più vicine e la maggior parte di noi non vede l’ora che arrivino. Passeremo da camicie, impermeabili e pantaloni lunghi a bikini, shorts e magliette leggere, per goderci al meglio la stagione estiva. È proprio per prepararsi al meglio per la prova costume che alcuni di noi hanno già iniziato a fare sport, e si mantengono in allenamento con palestra o altre attività fisiche.

Ci sono, poi, i più pigri, ovvero coloro che vorrebbero avere un fisico al top, ma che non fanno nulla per ottenerlo. Non vanno in palestra e non fanno alcuno sport, nascondendosi dietro la scusa del “non ho tempo”. Ebbene, con gli esercizi che descriveremo oggi, nessuno avrà più scuse per non allenarsi, perché ci vorranno solo 15 minuti. Un quarto d’ora è, infatti, il tempo che impiegheremo ogni giorno per eseguire questo allenamento veloce, ma molto utile per migliorare la tonicità e la forza dell’interno coscia.

Quando l’interno coscia è poco tonico, le gambe “sfregano”, producendo quel fastidioso attrito all’altezza delle ginocchia. Vediamo, quindi, subito quali sono gli esercizi più amati anche dalle Vip per iniziare a migliorare sin da subito il tono del nostro interno coscia.

Il tuo interno coscia è flaccido e sembra un budino? Allenati a casa con questi 3 esercizi che rinforzeranno le tue gambe

Quando ci si allena, ci si concentra sempre sulle solite zone del corpo. Le donne si focalizzano soprattutto sui glutei, eseguendo esercizi mirati come quelli che fa ad esempio Elisabetta Gregoraci per avere un lato B da capogiro. Oltre ai glutei, gli allenamenti più classici mirano anche alla definizione degli addominali. Jennifer Lopez, ad esempio, ripete sempre i suoi esercizi preferiti per avere un fisico scolpito anche dopo i 50 anni.

L’interno coscia è, invece, una di quelle parti che tendenzialmente viene un po’ trascurata, sbagliando. È un grande errore, infatti, tralasciare l’allenamento di questa parte, poiché è una delle più complicate da rassodare. Vediamo, quindi, come allenare questa parte sin da subito anche a casa, in modo immediato e veloce.

I 3 esercizi mirati per cosce più toniche

Se il tuo interno coscia è flaccido, prendi un materassino e prova subito questi movimenti. Il primo è il sumo squat, un esercizio che allena più muscoli. Per eseguirlo dobbiamo divaricare le gambe, tenendo i piedi più larghi rispetto alla linea delle spalle. Poi dovremo scendere piegare le ginocchia, tenendo la schiena dritta e contraendo addominali e glutei.

Il secondo esercizio si fa mettendosi sdraiati a pancia in su, con le gambe dritte verso l’alto. La schiena dovrà star ben aderente a terra, per evitare problemi e dolori. Dovremo aprire le gambe verso l’esterno, fino a formare un angolo di 45°, e poi dovremo riportarle in posizione di partenza, facendo toccare i piedi.

Per il terzo esercizio, invece, dovremo stenderci su un fianco, tenendo la gamba a terra distesa, e piegando l’altra in avanti. Il piede di quest’ultima, infatti, dovremo posizionarlo davanti al ginocchio dell’altra gamba. A questo punto dovremo alzare la gamba che prima era attaccata al pavimento e portarla in alto fino a quanto riusciremo. Poi dovremo scendere e riportare la gamba in posizione di partenza, quindi ripetere l’esercizio per 15 volte. Il piede dell’altra gamba dovrà rimanere sempre fermo e aderente a terra. Finita questa serie, dovremo girarci sull’altro fianco per ripetere l’esercizio con l’altra gamba.