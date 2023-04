L’oroscopo di maggio annuncia un mese d’oro per 4 segni zodiacali: Vergine e Toro tra i sovrani della primavera

In arrivo le previsioni dell’oroscopo per il mese di maggio. Chi saranno i più fortunati dello zodiaco? Scopri i quattro segni zodiacali baciati dalle stelle, tra cui la Vergine e il Toro.

Maggio 2023 sarà un mese caratterizzato dalla presenza di Venere e Marte in Cancro. La freschezza della primavera sarà d’aiuto per alcuni segni dello zodiaco. Tra questi ve ne sono quattro che riceveranno diversi benefici in amore e sul lavoro. Vergine e Toro sono la coppia di testa, alla quale le stelle concederanno l’opportunità di togliersi tante belle soddisfazioni.

L’oroscopo di maggio annuncia un mese d’oro per i due segni di Terra: ecco le novità

Il segno della Vergine è famoso per la sua razionalità e la voglia di fare tutto per bene. Ma ogni tanto è meglio prendersi una pausa e concedersi un po’ di svago. Per fortuna, il mese prossimo sarà l’occasione giusta per pensare alle faccende di cuore. Dalla nostra parte abbiamo tre pianeti: Marte, Venere e Mercurio. Questo ci darà fiducia per il futuro e ci permetterà di raddrizzare i rapporti amorosi e con gli amici. Anche il lavoro ne trarrà vantaggio, ma occhio ai nati tra il 28 e il 31 agosto: Saturno ci sarà nemico.

L’oroscopo di maggio annuncia un mese d’oro anche per il segno del Toro. La primavera ci dona le energie necessarie per alimentare il lato caparbio. Ci sentiremo più sociali e non vedremo l’ora di uscire con gli amici. L’amore sarà un’altra nota lieta: nuovi incontri si prospettano all’orizzonte, da cui potrebbe scaturire una storia emozionante. Giove sarà la nostra garanzia a partire dal 17 maggio, giorno in cui entrerà nel segno.

Buone risposte da Scorpione e Pesci

Gli astri portano in serbo bellissimi doni per i nativi dello Scorpione. L’alone di fascino e mistero che ci circonda farà da calamita per l’amore. Aspettiamoci di fare nuove conoscenze e attirare sguardi da tutte le direzioni. La nostra simpatia sarà l’asso nella manica per incontrare l’anima gemella o rafforzare le amicizie già in corso. Chi riuscirà a godere maggiormente delle sensazioni portate da questo roseo periodo primaverile saranno i nati tra il 20 e il 22 novembre.

Per finire, saranno i Pesci a ottenere i favori del cielo nel maggio alle porte. È il momento di abbandonare le nostre insicurezze e avere la forza di prendere le giuste decisioni. I pianeti saranno preziosi alleati e con loro usciremo dalle situazioni più intricate. La sfera sentimentale sarà in subbuglio, con il classico colpo di fulmine dietro l’angolo. Chi ha già preso un impegno, invece, potrà vivere una serie di giorni felici col proprio partner.