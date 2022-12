Il tuo gatto può aver mangiato l’albero di Natale se manifesta questi gravi sintomi

L’albero di Natale è un grave rischio per gli animali. Attenzione al gatto, in particolare, ai sintomi che può manifestare e al suo comportamento. Ecco come capire se ne ha mangiato un po’ e come correre subito ai ripari.

La tradizione vuole la preparazione dell’albero di Natale l’8 dicembre per poi tenerlo fino al 6 gennaio. In questo giorno, infatti, si celebra l’Epifania che, come dice il detto, “tutte le feste si porta via”.

In tutto questo periodo, però, è fondamentale tenere d’occhio i propri animali domestici perché per loro l’albero può rappresentare un pericolo. Sembra davvero assurdo ma, ad esempio, il tuo gatto può aver mangiato l’albero di Natale senza che tu te ne accorgessi.

I gatti, in particolare, sono molto furbi e si muovono silenziosamente rispetto ai cani. Per questo possono pensare di fare dei dispetti o semplicemente dare sfogo alla curiosità senza rendersi conto dei rischi che a volte corrono.

Ci sono, purtroppo, diverse piante caratteristiche delle feste estremamente nocive per gli animali. Ma lo è anche un albero finto. Quindi, ecco qui di seguito a cosa prestare attenzione. Quali sono i sintomi che si manifestano in caso il gatto abbia morso e ingoiato qualche parte dell’addobbo natalizio?

Il tuo gatto può aver mangiato l’albero di Natale: attenzione a questi segnali inconfondibili

C’è chi sceglie di mettere nella propria casa a Natale un albero vero. Se si scegliesse l’abete non dovrebbero esserci problemi con gli animali, diverso è il caso se la scelta ricade sul pino. Questo, infatti, è tossico per cani e per gatti.

Tuttavia, anche un albero finto può dare numerosi problemi. In primo luogo, bisogna fissare bene i fili a terra per evitare che l’animale inciampi o li tiri per gioco. Altri elementi molto importanti sono tutti gli addobbi che ci sono sull’albero, fonte di curiosità per i dispetti e per il divertimento di un micio.

Ma il pericolo più grande per la sua salute, in presenza di un albero finto, sono gli aghi. I rami sono composti da questi piccoli aghetti per tenere le palline e le luci. Se il gatto dovesse ingoiarli sarebbe un problema davvero serio.

I primi sintomi a manifestarsi sono questi:

vomito con tracce di sangue ;

con tracce di ; sangue nelle feci.

Inoltre, gli aghi potrebbero perforare qualche organo e provocare malattie mortali. Pensiamo, ad esempio, alla peritonite. Insomma, bisogna prestare la massima attenzione.

Come intervenire nel modo giusto e prevenire il problema

Se non si riuscisse a tenere lontano il gatto dall’albero e si notassero questi sintomi appena descritti, si dovrebbe chiamare un veterinario il prima possibile. Solo un professionista sarà in grado di agire nel modo più corretto.

Cogliere l’animale sul fatto potrebbe aiutare, in quanto si potrebbe farlo vomitare e prevenire qualsiasi tipo di problema. Per farlo basta fargli ingoiare del sale da cucina sciolto in acqua e aspettare pochi istanti.

Ad ogni modo, occorre fare l’albero in un posto in cui il piccolo dispettoso non possa arrivare, oppure non perderlo mai di vista.