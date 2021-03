Spesso, al mattino, quando siamo di fretta, una delle prima cose che trascuriamo è il trucco. In realtà per fare un make-up semplice ma ordinato non serve affatto molto tempo. Infatti il trucco sta nello scegliere i prodotti giusti e nel seguire una precisa sequenza di azioni. Ecco come truccarsi ed essere perfette in appena 5 minuti.

Fondotinta, correttore, polveri

Il primo importantissimo passaggio è quello che riguarda la cura della pelle. Stendiamo un primer o una base idratante, in modo che la pelle rimanga luminosa e morbida per tutta la giornata.

Per ottenere una base naturale e d’effetto scegliamo un fondotinta leggero, di coprenza media. Questi fondotinta, infatti, sono in grado di nascondere le imperfezioni e rendere uniforme il nostro incarnato, ma si stendono facilmente.

Ora è il momento del correttore: stendiamolo sulle imperfezioni e sulle occhiaie. Se il tempo a nostra disposizione è davvero poco evitiamo il fondotinta e creiamo una base solo con il primer e il fondotinta.

Le polveri sono le nostre grandi alleate perché si applicano davvero in pochi secondi e sono di grande effetto. Per uniformare il trucco e opacizzare la pelle scegliamo una bella cipria matt (cioè opaca).

Definiamo e scolpiamo il nostro viso passando un po’ di terra nei punti giusti: zigomi, attaccatura dei capelli, sotto il mento. Ora applichiamo il blush sulle gote per ottenere un viso fresco e riposato. Terminiamo con un tocco leggero di illuminante sugli zigomi.

Occhi, sopracciglia, labbra

Ecco come truccarsi ed essere perfette in appena 5 minuti. La base per il nostro trucco è finalmente pronta e ora dobbiamo dedicarci a occhi, sopracciglia e labbra.

Un trucco occhi semplice ma d’effetto prende davvero pochissimo tempo. Applichiamo prima un ombretto da colore neutro su tutta la palpebra, poi scegliamone uno dal colore leggermente più scuro e stendiamolo solo sull’angolo esterno della palpebra. Una leggera sfumatura con il pennello e il gioco è fatto.

Se preferiamo, invece, possiamo applicare una matita morbida sugli occhi (magari facendo anche il tightlining per un risultato davvero super naturale). Per terminare il trucco occhi ora usiamo il piegaciglia e applichiamo il mascara. Importante: il mascara è l’unico elemento che non può assolutamente mancare.

Molto importante è anche la definizione delle sopracciglia. Usiamo prodotti di facile applicazione, come matite e pennellini. Il lavoro non deve essere certosino, ma dobbiamo solo definire bene la forma delle sopracciglia e riempire eventuali buchi.

Ultimo elemento: il rossetto. Da evitare assolutamente quelli indelebili e matt che richiedono una grande precisione. Scegliamo, quindi, quelli semplici e veloci da applicare. Usiamo colori neutri se abbiamo truccato molto gli occhi, oppure utilizziamo tinte più decise se vogliamo mettere in evidenza le nostre labbra.