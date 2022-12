Il trucco velocissimo per raccogliere i capelli lunghi in modo semplice ed elegante

In dubbio su come portare i capelli raccolti? Ecco il trucco velocissimo per raccogliere i capelli lunghi senza rovinarli.

Le amanti dei capelli lunghi sanno bene quanta cura questi richiedano. Bisogna spazzolarli frequentemente e raddoppiare le dosi di shampoo e balsamo, per districarli e mantenerli sani e lucenti. La cosa però su cui le “capellone” sono in vantaggio sono le acconciature. Coi capelli lunghi, infatti, è possibile giocare molto di più e sbizzarrirsi a creare acconciature originali ed eleganti per ogni occasione. Che fare però quando non abbiamo tempo di realizzare una complessa acconciatura elegante, né tantomeno di andare a farne realizzare una ad hoc dal parrucchiere? Semplice, ci bastano pochi minuti e una guida pass-passo per mettere in pratica il trucco velocissimo per raccogliere i capelli lunghi che stiamo per illustrare. Cosa occorre? Solo una forchetta!

Come portarli raccolti

Prima di procedere al metodo che per comodità chiameremo metodo “Ariel”, ricordiamo che se l’occasione non è eccessivamente elegante (come può essere una cena di gala o un matrimonio), un semplice raccolto casalingo andrà benissimo e sarà comunque d’effetto. Per esempio, potremmo realizzare uno chignon spettinato. Questa acconciatura è perfetta per chi ha capelli molto voluminosi. Dovremo semplicemente attorcigliare i capelli su loro stessi, creando un elegante chignon sulla nuca.

Ci basterà tirare fuori qualche ciuffo sulla fronte, magari creando onde morbide con la piastra, per incorniciare bene il viso. Se non abbiamo i capelli pulitissimi, possiamo aggiungere un po’ di shampoo secco, per dare maggiore volume e uniformare la texture del capello. In questo modo, raccoglierli sarà più semplice e non scivoleranno via creando antiestetiche onde sulla nuca. Per avere un effetto “tirato” uniforme possiamo passare un oggetto appuntito (che sia il retro del pennello per la tinta o una bacchetta da sushi) tra i capelli, per appiattire le “ondine moleste”.

Il trucco velocissimo per raccogliere i capelli lunghi senza rovinarli

Se invece il raccolto a cui stavamo pensando vuole essere più elegante e raffinato, tutto quello che ci occorre è una forchetta, elastici e qualche forcina. Per realizzare questa acconciatura super elegante dobbiamo raccogliere i capelli in una coda non troppo alta. A questo punto, infiliamo il manico di una forchetta poco sopra l’elastico che avvolge i capelli. Adesso dovremo prendere una ciocca di capelli della coda dal lato destro e portarlo dietro la forchetta sul lato sinistro.

Prendiamo una ciocca di capelli dal lato sinistro e portiamola sul lato destro, sempre passando dietro la forchetta e continuiamo così fino alla fine. Prendiamo un altro elastico e fissiamo i capelli così divisi sotto la coda originale e realizziamo una treccia che arrotoleremo e fisseremo con una forcina sotto la coda. Togliamo a questo punto la forchetta e lasciamo che l’intreccio realizzato si adagi sulla nuca. Possiamo completare fissando il tutto con qualche forcina nei punti strategici e con una spruzzata di lacca (e qualche goccia della nostra fragranza preferita, se vogliamo lasciare la scia di profumo). Per impreziosire questo look super elegante potremmo aggiungere un bel cerchietto con gli strass. Il trucco velocissimo per raccogliere i capelli lunghi è stato finalmente svelato. Cena elegante? Yes please, perché non ci troverà più impreparate.