Tante ragazze usano la piastra per avere capelli lisci e in ordine. In realtà, la si può usare anche per dare un po’ di movimento in più alla chioma. Bisogna semplicemente sapere come fare e adottare delle precauzioni per non danneggiare i capelli.

Infatti, l’uso eccessivo della piastra può a lungo andare renderli stepposi come paglia. Proprio per questo, oltre a illustrare come fare le onde ai capelli lunghi e medi vedremo anche come prepararli al trattamento ed evitare che si brucino.

In che modo evitare che le ciocche diventino steppose come paglia

Se i capelli sono sporchi, il primo passo è lavarli usando lo shampoo e poi applicare un balsamo o una maschera nutriente. Dopo aver risciacquato, tamponarli con cura e usare uno spray termoprotettore. Distribuirlo lungo l’intera chioma con l’aiuto di un pettine. Infine, asciugarli con il phon.

Per fare le onde ai capelli non è però necessario lavarli il giorno stesso. Farlo il giorno prima è persino meglio, siccome la chioma sarà meno elettrica e quindi sarà più facile acconciarla. Bisogna però spazzolarli bene e in seguito applicare lo spray termoprotettore e un olio lisciante o uno spray volumizzante. La scelta dipende dal tipo di onda che si vuole ottenere: meno corposa nel primo caso, più corposa nel secondo.

Come fare le onde ai capelli lunghi e medi usando la piastra senza danneggiarli

Prima di tutto, bisogna dividere i capelli in sezioni. Ogni ciocca su cui lavorare deve essere meno spessa di un centimetro e larga all’incirca 2/3 della piastra. Bisogna partire da quelle situate più in alto e poi scendere di volta in volta. Al fine di rendere l’operazione più semplice, si raccomanda di raccogliere le ciocche da arricciare in un secondo momento.

Posizionando un pollice sulla parte inferiore della piastra, compiere di volta in volta un movimento rotatorio di 180° gradi. Si raccomanda di non lavorare per più di 10 secondi consecutivi su ogni singola ciocca, per evitare che si bruci.

Passare sui capelli il phon a temperatura fredda se si ha intenzione di dare ulteriore volume alla chioma e dargli un aspetto ribelle. Infine, fissare l’acconciatura con l’apposito spray.

Come ottenere un effetto più naturale

Chi vuole che i capelli mossi sembrino più naturali dovrebbe alternare la direzione della rotazione. Quindi, partire una volta dalla base per giungere alle punte e l’altra viceversa, arrivando a 2 centimetri circa dal cuoio capelluto.

Far durare di più le onde per i capelli e averli mossi più a lungo

Per avere i capelli mossi più a lungo, si consiglia di raccoglierli in due torciglioni prima di andare a dormire. Il mattino seguente, basterà scioglierlo separando le ciocche dal basso verso l’alto con l’aiuto delle dita. Quindi, se necessario fissare nuovamente le onde con l’apposito spray.

