Melanzane protagoniste di 3 ricette con ingredienti economici ma succulenti per abbinare gusto e ris

Melanzane protagoniste di 3 ricette, ottime e gustose, da leccarsi i baffi. Tre piatti che soddisferanno le esigenze di ogni palato.

Italiani popolo di poeti, santi e navigatori, ma anche di amanti delle melanzane. Non c’è solo la pizza, e non c’è nemmeno solo la pasta a unire tutta la penisola sotto la bandiera della cucina nostrana. La melanzana, clamorosamente rivalutata anche in quasi tutte le diete dimagranti, è sempre più presente sulle nostre tavole. Fatta semplicemente ai ferri, alla parmigiana, al forno o in padella riesce a unire quasi sempre il suo gusto e la sua leggerezza. Una verdura dalle pochissime calorie, ma anche dal grande potenziale culinario, come vedremo in queste 3 ricette di cui è protagonista assieme a pochi altri ingredienti. Proprio le melanzane non sarebbero tra i cibi negativi di una recente scoperta internazionale.

Degli straordinari involtini di verdure per un antipasto succulento e sfizioso

Se pensiamo a un antipasto veloce e semplice, ecco che potremmo lanciarci tranquillamente negli involtini con le verdure grigliate. Useremo le melanzane, ma senza dimenticare le zucchine, inserendo al loro interno del formaggio spalmabile, del prosciutto cotto o della pancetta affumicata. Potremmo addirittura inserire il Parmigiano Reggiano o il Grana padano, per dare ancora più sostanza, energia e sapore ai nostri involtini.

Melanzane protagoniste di 3 ricette con ingredienti economici ma succulenti e ideali per tutta la famiglia

Pensare alle melanzane e lasciarle senza una pasta potrebbe essere quasi un’eresia. Anche se siamo in pieno inverno, la melanzana può essere davvero protagonista di un piatto di pasta stagionale davvero speciale. Possiamo farle al funghetto, soffriggerle o utilizzarle saltate in padella, semplicemente con dei pomodorini e del tonno. Potrebbero anche sorprenderci unite ai ceci, alle sardine e al pecorino. Una pasta che potrebbe poi avanzare e diventare la base per una frittata clamorosamente gustosa o un pasticcio che preveda il riutilizzo della ricetta.

Per gli amanti della dieta ecco un’insalata calda con tacchino o pollo

Melanzane protagoniste di 3 ricette con ingredienti economici ma succulenti per abbinare gusto e risparmio e magari anche la linea. Concludiamo la nostra rassegna con un’insalata invernale, piacevolmente calda per la presenza proprio delle melanzane, ma anche del pollo o del tacchino. Nella versione fatta a tagliata, queste due carni proteiche magre e genuine, unite alle melanzane e magari a del formaggio a dadini, potrebbero rappresentare un piatto unico davvero molto interessante. Potremmo unire anche delle olive, dei capperi e dei legumi a nostro piacere. Magari gustando il tutto davanti alla tv e a 3 bellissimi film da non perdere.