Oramai WhatsApp è sempre più uno strumento indispensabile nella nostra vita. Lo si usa nella vita privata quanto nell’attività professionale. Si telefona di meno ma si scrivono messaggi molto più frequentemente. È uno strumento perfetto per mantenersi in contatto col nostro mondo continuamente ad ogni ora del giorno e della notte. Il problema però è proprio questo, che si è costantemente online. E chi ci invia un messaggio e ci vede online, si aspetta una risposta immediata.

Una soluzione l’abbiamo indicata in questo articolo: 2 segreti di WhatsApp che una volta scoperti non smetteremo più di utilizzare. Mettersi offline utilizzando la modalità aereo dello smartphone, è una soluzione per non apparire online. Rimane il fatto che comunque occorre rispondere. Ma in parte possiamo evitare questa scocciatura. Ecco il trucco per fare rispondere WhatsApp per noi risparmiando fatica, tempo e stress.

La maggior parte dei messaggi che riceviamo su WhatsApp sono di routine. Sono le solite noiose domande a cui però non possiamo sottrarci dal rispondere. Conferme di appuntamenti, richieste di incontro, saluti a cui rispondere, ringraziamenti da mandare, auguri. Se noi sommiamo tutto i minuti impiegati in una giornata a scrivere su WhatsApp questi messaggi possiamo renderci conto del tempo perduto. Messaggi del tipo: “Buongiorno”, oppure “Sto arrivando”, “OK”, “Grazie e buon lavoro”, ecc. sembrano poca cosa. Tuttavia questi messaggi sommati nell’arco della giornata prendono un grande spazio temporale per scriverli. Senza considerare che spesso arrivano nei momenti meno opportuni, in cui rispondere anche un semplice “OK” crea disagio. Per esempio mentre si guida, mentre siamo in riunione o in un colloquio importante, oppure mentre stiamo mangiando.

La soluzione perfetta sarebbe qualcuno che rispondesse per noi in automatico con dei messaggi predefiniti. Ed ecco che un autoresponder è la soluzione perfetta. Un Autoresponder permette di impostare delle risposte automatiche. Se ci pensiamo bene questa funzione è spesso disponibile con gli SMS. Oppure con le email. Delle applicazioni permettono di impostare delle risposte predefinite anche su WhatsApp. Si possono scaricare da Google Store.

Quando qualcuno manda un messaggio, con un autoresponder possiamo rispondere con una frase preimpostata senza dover stare a digitare il messaggio. Molti permettono anche di impostare una risposta automatica senza dovere fare nulla. Per esempio, se si è in una riunione, si può impostare l’autoresponder che invii a ogni messaggio ricevuto una risposta automatica. La riposta potrebbe essere: “Sono in riunione. Ti rispondo dopo le 17.00”. Inoltre il risponditore può essere impostato per rispondere in automatico in un periodo predefinito di tempo, per esempio dall’ora X all’ora Y.

