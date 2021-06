Con l’arrivo della bella stagione, i centri estetici sono presi d’assalto. Ovviamente il trattamento più richiesto al momento è la depilazione, dato che poche donne metterebbero un bikini senza aver eliminato i peli in eccesso.

Non soltanto donne ma anche tantissimi uomini ormai hanno sperimentato l’utilità della ceretta per eliminare peli imbarazzanti o poco igienici.

Sono tantissimi i metodi che utilizziamo per lo scopo, tanto che qualcuno li potrebbe preferire ad altri in termini di risultati. È anche molto diffuso il fai da te, alla ricerca del miglior metodo di depilazione economico e soprattutto poco doloroso.

C’è da dire però su questo punto che mani inesperte potrebbero peggiorare la situazione o addirittura provocare alcuni fastidi più o meno gravi. È sempre consigliato l’intervento di personale qualificato in quanto la nostra pelle potrebbe risentirne.

Tra l’altro agendo così superficialmente non sappiamo il tipo di reazione che la nostra pelle potrebbe avere a contatto con la cera calda.

Il metodo più comune di depilazione in realtà nasconde alcune controindicazioni

Tendenzialmente la ceretta è il metodo di depilazione più utilizzato e diffuso tanto che in molti decidono di farla anche a casa.

In realtà però alcuni tipi di pelle, per la loro sensibilità, reagiscono in maniera negativa ad un uso scorretto della cera, provocando possibili disturbi. Soprattutto chi si appresta per la prima volta a questo trattamento dovrebbe seguire i consigli di uno specialista del settore, proprio per evitare danni irreversibili.

Si parla proprio di danni irreversibili perché non sono pochi i casi in cui una scorretta depilazione ha richiesto l’intervento di un dermatologo. Il metodo più comune di depilazione in realtà nasconde alcune controindicazioni che potrebbero rovinare o compromettere il nostro tessuto epidermico.

Ma quali sono gli effetti collaterali più comuni a seguito di una scorretta ceretta fai da te? Eccone alcuni: