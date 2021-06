Un bug negli smartphone più diffusi al mondo sta creando non pochi grattacapi agli utenti. Infatti sono diversi giorni che sta succedendo qualcosa di stranissimo agli smartphone con un determinato sistema operativo. Purtroppo le app scaricate su Android si bloccano all’improvviso.

Le segnalazioni degli utenti fioccano come pioggia e gli sviluppatori sono oberati dal lavoro per risolvere il problema. Questo crash improvviso ha costretto molti a provare e riprovare, a riavviare il sistema operativo ma purtroppo nulla è cambiato. Il caso del bug ha creato tanto malumore e la società gestore di Android ha subito emesso una comunicazione scusandosi con gli utenti.

Il precedente

Purtroppo non è la prima volta che capita un episodio simile. A marzo scorso milioni di utenti hanno ravvisato arresti anomali delle applicazioni scaricate sul proprio smartphone. In pochi giorni Google è riuscita a risolvere il problema rilasciando vari aggiornamenti per la felicità degli utenti.

La speranza

Ora gli utenti sperano vivamente che in pochi giorni il problema attuale venga superato. Purtroppo l’app di Google continua a fare brutti scherzi bloccando lo smartphone e causando malfunzionamenti. In una condizione del genere usare il dispositivo diventa complicato per via del continuo riavvio delle app.

Le app fuori uso

Questo malfunzionamento riguarda l’app Google, ma anche Google Assistant, Lens, Search e Google Podcast.

Come risolvere momentaneamente il malfunzionamento

Google ha subito messo all’opera i propri sviluppatori ma nel frattempo ha dato indicazioni su come superare l’ostacolo in attesa di una risoluzione definitiva. Dunque la strada da percorrere è questa: aprire la pagina Impostazioni del proprio dispositivo e andare su Gestione app. A questo punto trovare l’app Google e fare tap su Utilizzo memoria. Dunque cancellare tutti i dati compresi quelli della cache.

Di conseguenza liberando la memoria il malfunzionamento dovrebbe scomparire.

Sta succedendo qualcosa di stranissimo agli smartphone con un determinato sistema operativo

Nel caso in cui il problema persiste allora bisogna fare questo: un soft reboot di Android.

Si tratta di un reset leggero forzando il riavvio del dispositivo. Basta tenere il tasto di accensione premuto per 30 secondi e aspettare il riavvio del dispositivo.