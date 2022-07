Piacciono molto agli uomini le donne con le unghie curate. Secondo una recente ricerca americana, oltre alle solite qualità che gli uomini apprezzano nel genere femminile, ci sarebbero anche le unghie. Non ce ne vogliono assolutamente le nostre Lettrici, che magari sono costrette per lavoro a mantenerle corte. Questo articolo della nostra Redazione vuole in ogni caso proporre dei suggerimenti per mantenere le unghie sane e robuste. Consideriamo, infatti che le nostre mani, al di là del lavoro che facciamo, sono una delle parti del corpo più usuranti in assoluto. E le unghie come estremità sono esposte quotidianamente e ogni minuto a qualsiasi tipo di pericolo. Ecco, perché potrebbe starci qualche consiglio utile, dopo averne visti anche per la salute dei nostri capelli.

Un paio di curiosità dal Mondo delle unghie

Prima di vedere qualche suggerimento utile per le nostre unghie, ci concediamo un paio di curiosità davvero particolari e poco conosciute. Per tutte le nostre Lettrici che amano fare o hanno fatto la ricostruzione delle unghie, sarebbe opportuno sapere la nascita di questa pratica. Non sarebbe stato un estetista e nemmeno un dermatologo a inventare la ricostruzione delle unghie, ma incredibilmente un dentista. Così, come gli smalti più moderni, molto apprezzati dalle nostre ragazze, si sarebbero addirittura ispirati ai colori delle verniciature delle auto. Quindi, possiamo tranquillamente dire sorridendo che ci sia un legame tra la carrozzeria dell’auto e le unghie delle donne di casa.

Il trucco per far crescere velocemente le unghie e renderle più forti

Esisterebbero quindi dei sistemi naturali e degli alimenti per rendere le unghie più robuste. Senza nulla togliere assolutamente ai professionisti del settore, vediamo un sistema semplicissimo che utilizzavano addirittura gli antichi egizi e i greci. Prendiamo una pasta da thè, inserendo:

1 tuorlo d’uovo;

1 cucchiaio di olio Evo;

1 cucchiaio di miele.

Approfittiamo di un’oretta in cui siamo completamente a riposo a casa e spalmiamo sulle unghie questo nostro unguento casalingo dopo averlo ben mescolato. Lasciamo agire e al termine, sciacquiamo con dell’acqua. Chissà che magari la famosissima regina Cleopatra non utilizzasse anche questo trucco per le sue sedute di bellezza.

L’importanza della dieta

Il trucco per far crescere velocemente le unghie passerebbe invece anche da una dieta ricca di vitamine e acidi grassi omega 3. Dal salmone ai legumi, dalla frutta secca ai cereali integrali, fino agli spinaci e ai frutti di mare. Alimenti alleati delle unghie grazie ai loro nutrienti.

