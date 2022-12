Il trucco natalizio perfetto esiste ed è alla portata di tutte, seguiamo questi passaggi!

La vigilia di Natale è alle porte ed è tutto pronto (o quasi). Sebbene il menù sia deciso e i regali siano sotto l’albero, manca ancora una cosa da definire: come ci truccheremo il giorno più gioioso dell’anno. Anche l’occhio vuole la sua parte e per questo motivo abbiamo pensato al make-up natalizio perfetto per essere al meglio durante le feste. Scopriamolo insieme!

Il segreto per essere impeccabili anche a Natale sta tutto nel valorizzare nel modo giusto occhi e labbra. Parola d’ordine: luminosità e colore, sia per la cena della vigilia che per il pranzo del 25.

A Natale un make-up semplice

Il colore preponderante sotto Natale è senza dubbio il rosso, perfetto per le unghie natalizie ma non solo. Infatti la prima cosa da fare sarà procurarsi un bel rossetto rosso o una tinta labbra color ciliegia. Più le nostre labbra saranno “glowy” e più noi risulteremo eleganti. Con un bel rossetto non serve esagerare col blush. Puntiamo a un leggero contouring e a un tocco di bronzer su zigomi e zona T.

Immancabile sarà poi l’eyeliner dall’effetto allungante (accentuato da abbondante mascara sulle ciglia esterne). L’accostamento rossetto rosso e eyeliner è sempre vincente: con la semplicità non si sbaglia mai. A completare questo trucco natalizio sarà un tocco di illuminante dorato nell’angolo interno dell’occhio. Sopracciglia pettinate all’insù con un po’ di cera o sapone e via, siamo pronte! Un look semplice e tradizionale che darà nuova luce al nostro viso. Quale acconciatura associargli? Un bel raccolto valorizzerà senz’altro questo make-up di classe.

Come truccarsi a Natale: i glitter

Se non amiamo il rossetto rosso e soprattutto non abbiamo voglia di riapplicarlo dopo ogni portata, possiamo sempre optare per un gloss trasparente semplice o dai toni nude. In questo caso, a dare luce al nostro viso ci penseranno glitter e brillantini. Se togliamo colore alle labbra possiamo caricare di più gli occhi e un colore inaspettatamente natalizio è il blu notte. Un ombretto glitterato blu sarà la scelta perfetta da abbinare al resto del look nude.

Se il nostro occhio è troppo incappucciato o con una palpebra troppo grande, evitiamo di esagerare con ombretti scuri e giochiamo invece con brillantini adesivi. Quelli, con abbondante mascara (o ciglia finte) e il giusto gloss saranno una triade azzeccatissima. Usiamo un buon fissante naturale, così eviteremo che il trucco si sciolga prima di aver aperto i regali.

Il trucco natalizio perfetto esiste ed è tutto oro

Se come stile di vita abbiamo abolito il nero, possiamo realizzare un make-up occhi color oro. Stendiamolo sulla palpebra mobile e sfumiamolo verso l’esterno, ricreando l’ombreggiatura dell’eyeliner con un ombretto metallizzato più scuro (bronzo o marrone). Il nostro sguardo non sarà mai stato più intenso e profondo. Ora se non altro lo sappiamo: il trucco natalizio perfetto esiste e per realizzarlo non serve essere delle make-up artist. Basterà lasciarsi guidare dallo spirito natalizio che aleggia nell’aria.