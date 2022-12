Non solo spumante dolce! Per ogni tipo di panettone si deve abbinare un vino o un liquore diverso

Sulla tavola delle feste arrivano oramai moltissime varietà di panettoni e pandori. Artigianali, senza glutine, senza lattosio o con tanti ingredienti golosi in più.

Ad ogni gusto si dovrebbe abbinare il suo bicchiere. Proprio come si fa per ogni altra pietanza, anche i dolci meritano un corretto accoppiamento. Solitamente non mancano le bollicine, ma anche tra queste si deve scegliere la bottiglia più adatta. Districhiamoci tra le tante offerte.

Non solo spumante dolce per accompagnare panettone, pandoro e torrone

Uno dei gusti proposti dalle miglior aziende produttrici di panettone è quello cioccolato e pere. Solitamente questa versione comprende anche una glassa in superficie. Un dolce come questo può essere accompagnato da un bicchiere di Moscato d’Asti servito freddo. Si tratta di un vino dolce ma non in maniera eccessiva, grazie a sentori di limone e fiori d’arancio.

Il pandoro classico o con le gocce di cioccolato fondente si sposa bene con delle bollicine rosse. In questo caso si può stappare una bottiglia di Brachetto d’Acqui. Questo vino rosso piemontese è molto aromatico e viene spumantizzato con il metodo Charmat o con il metodo classico, rigorosamente senza aggiunta di anidride carbonica.

Un’altra ricetta molto gettonata del panettone vede protagonista il caramello. Ci sono versioni con caramello salato, caramello o caramello e caffè. Qui, contrariamente all’originalità del dolce, ci dovremmo orientare su un bicchiere classico. Allora via libera ad uno spumante Asti dolce o, per chi ama i contrasti, un Franciacorta brut.

Liquore e passito

Sulle tavole di quest’anno troveremo anche panettoni con amarene candite e cioccolato, amarene e pistacchi o amarene, limone e pistacchi. Gusti così complessi richiedono un abbinamento corposo e vellutato come può essere un vino passito.

Si può proporre il passito di Pantelleria, la Malvasia, lo Zibibbo, il passito di Sagrantino di Montefalco. Originale anche il passito di Primitivo di Manduria prodotto in Puglia. Ha un colore rosso intenso e regala note di ciliegie mature, spezie e liquirizia.

Sulla tavola delle feste si trovano anche altri dolci spiccatamente regionali, come ad esempio il parrozzo abruzzese. Questo pane alle mandorle si abbina bene con liquori agrumati. Le cartellate pugliesi sono sfoglie di pasta a forma di rosa che vengono fritte e servite con miele o vincotto. Ottime se accompagnate con un liquore al melograno.

I torroni teneri alle nocciole si sposano bene con un buon limoncello. Per chi ama invece contrastare la dolcezza del torrone con un liquore secco, è consigliabile stappare una bottiglia di liquore alla genziana amaro e corposo o una grappa barricata di Barbera. Per fare un figurone dunque non solo spumante dolce per accompagnare i dolci. Ci sono molte valide alternative che accontentano anche i palati più raffinati.