Gli amanti della lasagna al forno gradiscono spesso questa pietanza tipicamente domenicale con quel velo di crosta sulla superficie che la rende croccante. Tuttavia, non sempre si riesca nell’impresa di successo e ci si accorge che il lavoro profuso non ha portato al pieno raggiungimento dei risultati sperati. In questa breve guida vedremo dunque qual è il trucco infallibile per gratinare la pasta al forno e renderla deliziosa al palato.

Come cuocere la pasta al forno?

La pasta al forno rappresenta uno dei piatti della tradizione italiana che riesce a coniugare i gusti di grandi e piccini. Nel corso del tempo, poi, è stato possibile creare diverse varianti della ricetta tradizionale che hanno consentito l’aggiunta di ingredienti diversi. Qualunque sia la base della propria pasta al forno, molti gradiscono quale lieve crosta che si crea nello strato superficiale al momento della cottura. Esistono diversi modi che si utilizzano per la cottura di questo primo piatto ghiotto e colorato. Tra questi, c’è anche il trucco infallibile per gratinare la pasta al forno e renderle deliziosa.

Il trucco infallibile per gratinare la pasta al forno e renderla deliziosa

Quando parliamo di gratinatura, facciamo riferimento ad un tipo di cottura che consente di realizzare una pietanza croccante nella parte superficiale e morbida all’interno. Come abbiamo detto, la gratinatura tende a dare vita ad una leggera crosta nella parte esterna del piatto che si sta realizzando. Geenralmente, tale fenomeno si realizza ad elevate temperature superiori ai 180°. Ciò è possibile perché in ambienti così caldi si genera la tipica reazione di Maillard.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno chimico secondo il quale: la reazione tra zuccheri e proteine, a determinate condizioni, dà vita alla formazione di composti bruni dall’odore caratteristico. In questi casi, il trucco infallibile per gratinare la pasta al forno e renderla deliziosa consiste nell’utilizzo di alcuni accorgimenti una volta posta nella teglia. Spargendo sullo strato superficiale del formaggio grattugiato e aggiungendo un filo di olio, sarà più semplice ottenere la gratinatura che si desidera.

Cuocendo la pasta alla temperatura di 180° per un mezz’ora circa, il risultato dovrebbe essere ottimale se si passa alla modalità grill negli ultimi minuti. Si raccomanda di porre attenzione al ripiano del forno sul quale posizionare la teglia. In questo modo non si rischia di carbonizzare la superficie della pasta e di renderla tossica per un eccesso della suddetta reazione.

Approfondimento

