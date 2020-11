Dopo il crollo di lunedì 9 novembre quando l’oro ha perso il 5%, nelle sedute successive c’è stato un tentativo di rimbalzo che, però, non ha cambiato molto lo scenario ribassista. Quindi, il crollo delle quotazioni dell’oro non è ancora scongiurato.

Che ci sia un sentiment negativo nei confronti dell’oro si evince anche da un dato che mai si era palesato negli ultimi 10 anni. Per la prima volta in questo arco temporale, infatti, durante il terzo trimestre del 2020 le banche centrali hanno venduto oro riducendo le loro riserve. Tuttavia un sondaggio condotto da Invesco presso le banche centrali ha mostrato come l’appeal dell’oro sia rimasto invariato. Per i prossimi 12 mesi, quindi, le attese sono per un aumento delle riserve auree delle banche centrali.

In un mondo che cambia

Secondo questo sondaggio, quindi, nel lungo periodo l’oro rimane molto interessante nel lungo periodo, nel breve, invece, potrebbero esserci degli scossoni al ribasso.

Secondo l’analisi grafica e previsionale il crollo delle quotazioni dell’oro non è ancora scongiurato

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 13 novembre in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente a quota 1.886,2 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso del 3,36%.

Time frame giornaliero

La seduta del 9 novembre ha fatto crollare le quotazioni dell’oro e avviato una proiezione ribassista (linea tratteggiata) che ha come obiettivi i livelli indicati dalle linee tratteggiate. Come si può notare dal grafico, le restanti quattro sedute della settima non sono riuscite a rompere al rialzo il livello in area 1.885,5 dollari, per cui rimane sempre valido lo scenario ribassista con prossimo obiettivo in area 1.804 dollari.

Una chiusura giornaliera superiore a 1.885,5, invece, farebbe partire le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura (linea continua).

Time frame settimanale

La barra settimanale è stata abbastanza devastante per la proiezione rialzista in corso (linea continua), ma il supporto in area 1.830/1.850 dollari ha resistito alle pressioni ribassista. Tutto, quindi, si gioca intorno all’area 1.830/1.850 dollari la sua tenuta mantiene intatte le probabilità di raggiungere gli obiettivi rialzisti indicati in figura. In caso contrario le quotazioni precipiterebbero verso gli obiettivi ribassisti (linea tratteggiata) indicati in figura.

Time frame mensile

Il livello da monitorare in chiusura mensile è 1.860 dollari. Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe precipitare le quotazioni verso area 1.629 dollari (II obiettivo di prezzo). La sua tenuta, invece, seguita dalla rottura di area 1.940 dollari proietterebbe le quotazioni verso nuovi massimi da calcolare a inversione avvenuta.

Approfondimento

