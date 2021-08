Uno dei problemi più fastidiosi per le casalinghe è certamente il taglio della cipolla. Ci vuole un po’ di coraggio e pazienza per sopportare quel bruciore che fa lacrimare gli occhi. Ma in nostro aiuto arriva il trucco infallibile delle nonne per evitare le lacrime al taglio della cipolla.

Un ortaggio magnifico

La cipolla è un ortaggio che dà un aroma particolare alle pietanze, un sapore che si sposa bene con i piatti della nostra tradizione culinaria. Tuttavia possiede anche delle caratteristiche salutari non comuni, che ne fanno un prezioso alleato della salute. Fra le sue proprietà più apprezzate, abbiamo la sua azione antiossidante e antinfiammatoria. Abbassa anche glicemia, colesterolo e trigliceridi e svolge un’azione disintossicante e diuretica.

Il problema della cipolla

Un ortaggio così prelibato ha tuttavia il suo punto debole. Quando si taglia, emana un odore pungente che, a contatto con gli occhi, produce un bruciore insopportabile. In effetti si tratta di un vero e proprio gas irritante, che viene fuori quando la lama del coltello taglia le fibre della cipolla. Sono tanti i consigli che le casalinghe utilizzano per evitare questa piccola sofferenza. Fra questi troviamo quelli preziosi che vengono dalla tradizione popolare.

Il trucco infallibile delle nonne per evitare le lacrime al taglio della cipolla

Le nonne usavano sbucciare le cipolle con le mani e non con il coltello. Oggi c’è molta tecnica in cucina per cui gli attrezzi soppiantano le mani in tutto. Eppure alcuni gesti antichi raccolgono una sapienza accumulata negli anni.

Sbucciando le cipolle con le mani, si evita di tagliarle subito alle estremità oppure al centro, come si fa in genere. Il gas irritante non esce e gli occhi ne sono preservati. Una volta sbucciate, le mani esperte delle casalinghe sapranno affettare l’ortaggio in modo veloce e preciso. In questo modo il gas che si sprigionerà sarà minimo e forse non avrà il tempo di toccare gli occhi.

Un’alternativa molto valida è di procurarsi un piccolo ventilatore, di quelli portatili, utilizzati per rinfrescarsi a passeggio. Lo si posiziona accanto al piano di lavoro, dove s’affettano le cipolle, e il vento spazzerà via il gas irritante che non riuscirà a raggiungere ai nostri occhi.

Un sistema semplice che può aiutare in questo compito difficoltoso. Ecco anche come utilizzare il colore della cipolla, abbinandolo ai diversi piatti della cucina.