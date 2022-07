Il mascara è senza dubbio uno tra i cosmetici più amati e utilizzati dalle donne. Questo perché permette di intensificare lo sguardo e di aprire le ciglia a ventaglio, rendendole quasi chilometriche come lunghezza. Il mascara nero, in particolare, aiuta anche lo sguardo di chi ha ciglia chiare o bionde. Le ciglia naturali chiare sopra e sotto la palpebra, infatti, in alcuni casi possono non rendere giustizia all’occhio. Perché lo fanno apparire quasi spento. In questi casi quindi un prodotto come il mascara nero si rivela particolarmente importante. Ma come fare se, momentaneamente, magari lo abbiamo finito o si è seccato o non lo abbiamo più?

L’inconveniente

Può capitare di prendere la trousse e scoprire, con sorpresa o per una distrazione, il mascara finito. O secco e inutilizzabile, perché lasciato aperto. Oppure non lo troviamo proprio perché, magari, è caduto dietro al mobiletto del bagno. Se siamo affezionate al nostro make up, questo per noi potrebbe essere un disastro. Come fare senza mascara? Le soluzioni esistono e possono porre rimedio alla situazione nell’attesa di comprare un nuovo mascara. O anche diventare una scelta da portare avanti alternandone l’utilizzo.

3 rimedi naturali per scurire e fissare le ciglia senza mascara o se questo è finito

Quando non abbiamo il mascara, per rendere le nostre ciglia più scure e fissarle per bene in alto possiamo usare la vaselina. Basta una piccola porzione, da prendere con un dito della mano pulita, da passare dal basso verso l’alto sulle ciglia. L’azione dovrà essere fatta con estrema delicatezza, al mattino. Le ciglia si scuriranno in modo naturale e si fisseranno anche in alto.

Allo stesso modo possiamo usare l’olio di oliva. Basta versarne un piccolo quantitativo dentro il tappo della bottiglia dello stesso olio. Qui intingeremo un cotton fioc, che passeremo sulle ciglia. Queste appariranno scurite e si manterranno in alto. Inoltre, verranno nutrite dalle proprietà di questo olio naturale. Un ultimo espediente permette invece di tingere le ciglia chiare conferendo a esse un tono scuro. Si tratta dell’hennè, un preparato naturale vegetale in polvere che si usa per tingere i capelli. L’hennè si può usare anche per tingere le ciglia, allo stesso modo dei capelli ma, certamente, con maggiore attenzione. Abbiamo quindi descritto 3 rimedi naturali per scurire e fissare le ciglia al posto dell’uso del mascara.

