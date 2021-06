La programmazione della ceretta è una tappa irrinunciabile per chi si appresta a indossare abiti o costumi che lasciano scoperte parti del corpo. Come arrivare ben preparati all’appuntamento con l’epilazione e fare in modo che l’effetto duri il più a lungo possibile? Esistono delle strategie davvero efficaci che molti esperti di bellezza suggeriscono per ottenere risultati ottimali. Ecco il trucco geniale per far durare più a lungo l’effetto della ceretta e rallentare la crescita dei peli su gambe, braccia e corpo.

Perché è importante idratare la pelle in estate

L’appuntamento con la ceretta non è mai particolarmente piacevole. Tuttavia, esso diventa una necessità se si intende preparasi al meglio per l’estate e sfoggiare mise da fare invidia. Il trattamento di epilazione con la cera a caldo richiede una adeguata preparazione della pelle e dei peli in maniera da ottenere il massimo risultato. Ciò perché esistono delle condizioni ideali affinché la ceretta rimuova efficacemente anche i peli più ostinati e corti ed evitare la cosiddetta “doppia ricrescita”.

Sicuramente uno degli aspetti da non trascurare riguarda l’idratazione della pelle. In estate si corre spesso il rischio di avere una pelle eccessivamente secca e poco idratata. Questo piccolo problema potrebbe ostacolare la perfetta riuscita della ceretta a causa di una scarsa aderenza della cera sulla pelle. Per idratare adeguatamente la pelle si possono utilizzare diversi prodotti come creme e lozioni. Inoltre, non si deve trascurare anche l’effetto idratante dell’alimentazione. Una buona idratazione dell’organismo contribuisce anche a ridurre il senso di stanchezza e affaticamento che spesso molti accusano in estate. A tal proposito, abbiamo suggerito alcuni alimenti utili da portare a tavola per dare un nuovo sprint all’organismo. I dettagli sono consultabili nell’articolo: “Ecco 3 alimenti che danno energia immediata per combattere la stanchezza e il senso di affaticamento fisico e muscolare”.

Il trucco geniale per far durare più a lungo l’effetto della ceretta e rallentare la crescita dei peli su gambe, braccia e corpo

L’importanza dell’idratazione si associa anche ad un altro aspetto da non trascurare prima dell’epilazione come il peeling. Effettuare uno scrub o un esfoliante un giorno prima di sottoporsi al trattamento tramite ceretta può migliorare l’effetto dell’epilazione. Al fine di non stressare eccessivamente la pelle è bene non praticare spesso tale procedura e di effettuarla almeno un giorno precedente la ceretta.

Lo scrub offre la possibilità di rimuovere i peli incarniti e consente alla crema idratante di penetrare meglio nella pelle. Con questa tecnica, la rimozione dei peli dovrebbe avvenire in maniera ottimale e con un effetto extra liscio sulla pelle. Grazie ad una più efficace rimozione dei peli, si potrà evitare la doppia ricrescita e posticipare dunque la data della ceretta successiva.

