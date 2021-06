Per ridurre l’apporto di carboidrati e di grassi da ingerire, spesso si ricorre a piatti che contengano una buona percentuale di proteine. Chi ama la piadina a pranzo o a cena desidera una versione più leggera ed estiva, potrebbe sperimentare la variante proteica. Vediamo allora come fare in casa una gustosissima piadina proteica dietetica ideale per avere una pancia piatta e non ingrassare.

Pochi e semplici ingredienti che danno grande energia

La piadina proteica è un piatto che si può gustare in qualsiasi ora della giornata. Essa e estremamente comoda da preparare soprattutto in estate, quando non si ha voglia di trascorrere molto tempo vicino ai fornelli. Questa versione prevede la preparazione di una base differente rispetto alla ricetta tradizionale nella quale è presente lo strutto e alla farina bianca 00.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per approntare in casa un piadina proteica occorrono i seguenti ingredienti:

40 grammi di farina integrale (in alternativa è possibile utilizzare la farina di ceci o quella di grano saraceno o altra farina in base ai propri gusti);

90 grammi di albume d’uovo;

50 grammi di acqua a temperatura ambiente;

un pizzico di sale.

Come fare in casa una gustosissima piadina proteica dietetica ideale per avere una pancia piatta e non ingrassare

Preparare la piadina proteica è davvero semplice. Mescolare gli ingredienti con una frusta in maniera da ottenere un impasto morbido omogeneo. Alcune farine integrali potrebbero richiedere l’aggiunta di qualche ml di acqua in più se l’impasto risulta essere eccessivamente denso. A questo punto, versare il composto su una padella antiaderente preriscaldata e leggermente unta di olio. Cuocere la piadina su entrambi i lati e farcirla come più si preferisce.

Chi desidera aggiungere dei condimenti proteici potrebbe optare per della bresaola o del petto di tacchino con della verdura. Oppure, è possibile aggiungere delle fette di mopur o di tofu, ingredienti ideali per un piatto vegetariano.

Approfondimento

L’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare