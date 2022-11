Il trucco con matita e righello per capire subito se staremmo bene coi capelli corti

I capelli corti non passano mai di moda per le donne. Da quando, circa un secolo fa, anche le signore hanno deciso di portare capigliature sbarazzine e comode come quelle corte, si sono sviluppati moltissimi stili diversi, adatti a quasi ogni tipo di viso. Ma come facciamo a sapere se anche noi staremmo bene con i capelli corti? Per fortuna esistono alcuni trucchetti che possiamo utilizzare per capire subito se i capelli corti ci donerebbero, o se farebbero apparire il nostro viso troppo tondo o, al contrario, troppo allungato. Vediamo come fare.

Misuriamo la distanza dal lobo al mento

Il trucco più semplice e veloce per capire subito se staremmo bene con i capelli corti consiste nel misurare la lunghezza della mandibola. Per farlo, procediamo in questo modo: prendiamo una matita e posizioniamola orizzontalmente sotto il mento. Poi posizioniamo un righello verticalmente sul lato del viso, in modo che le tacche inizino all’altezza del lobo. Guardiamo poi il punto in cui si incontrano matita e righello. Se la distanza è minore di 6 centimetri, vuol dire che certamente staremmo bene con i capelli corti: il nostro viso è perfettamente proporzionato per un taglio sbarazzino. Se invece la distanza è maggiore di 6 centimetri, facciamo attenzione: i capelli corti potrebbero far apparire il nostro viso troppo allungato. Ma questa non è l’unica regola

Il trucco con matita e righello ci aiuta, ma consideriamo anche altri fattori

Non tutti i tagli sono adatti a tutte le facce. Per esempio: se abbiamo una fronte molto prominente, ma vogliamo un taglio corto, prendiamo in considerazione l’idea di tenere la frangia, che aiuta a dare più dinamismo al taglio e a “nascondere” un po’ la fronte prominente.

Prestiamo anche attenzione al nostro tipo di capelli: se li abbiamo mossi o ondulati, scegliamo un taglio facile da mantenere che non ci costringerà a passare ore davanti allo specchio per domare la nostra chioma ogni mattina. E se abbiamo i capelli radi o molto fini, esistono dei tagli che ci aiutano a farli apparire più folti.

Pensiamo a quanto spesso andremo dal parrucchiere

Il trucco con matita e righello ci aiuta a capire se staremmo bene con un taglio corto, ma poi riusciremo a mantenerlo? Se siamo abituati ad avere i capelli lunghi, probabilmente non andiamo dal parrucchiere molto spesso. Un taglio corto, però, necessita di appuntamenti regolari dal parrucchiere per il mantenimento. Se non vogliamo andarci così spesso, scegliamo un taglio che potremo lasciar crescere senza che perda la sua forma. Con un taglio corto, inoltre, dovremo prestare molta attenzione alla scelta dei prodotti giusti per curare i capelli, anche a seconda dell’acqua che abbiamo in casa.