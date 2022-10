Come capire quando è il momento di lasciare il partner

Interrompere una relazione è un gesto coraggioso e senza dubbio difficile. Mettere fine a una relazione può avere sul breve termine delle conseguenze negative sul nostro benessere emotivo, ma spesso ci fa sentire meglio nel lungo termine. Sono moltissime le persone che si ritrovano in una relazione non soddisfacente che si chiedono se sia arrivato il momento di lasciare il proprio partner e girare pagina nella propria vita. Ma come possiamo capire se la complicità è ormai tramontata e dovremmo lasciare il nostro partner? Vi sarebbero alcuni segnali molto chiari.

Ciò che prima ci inteneriva ora ci infastidisce

Se alcune abitudini del nostro partner che prima apprezzavamo come qualcosa di speciale o di peculiare ora ci infastidiscono, questo potrebbe essere un segnale inconfondibile che una relazione si avvia ormai alla fine. Il modo di parlare, di vestirsi, di gesticolare o qualunque altra peculiarità è importante per la sintonia tra i partner. Se non ci piacciono più queste caratteristiche del nostro ragazzo o della nostra ragazza, probabilmente è perché la passione è svanita.

Come capire quando è il momento di interrompere una relazione

Un sintomo sicuro della crisi di una relazione è la mancanza di fiducia. Se non possiamo fidarci al 100% del nostro partner, sarà impossibile costruire qualcosa in futuro con quella persona. In particolare, se la nostra fiducia è stata tradita in passato, potrebbe essere quasi impossibile ricostruire complicità e affiatamento nel futuro. Probabilmente la scelta più saggia è interrompere la relazione.

Ci sentiamo sotto pressione o giudicati

Un altro indizio che ci indica la potenziale fine di una relazione è quando percepiamo che il nostro partner ci mette sotto pressione, oppure ci giudica in qualsiasi ambito della nostra vita. Dalle amicizie, al lavoro, alla gestione delle faccende domestiche, se il nostro partner ci mette pressione questo potrebbe portare a frustrazioni e risentimenti. In alcuni casi, un atteggiamento “pressante” potrebbe essere uno dei segni che il nostro partner vuole lasciarci.

Il nostro partner non mostra interesse nei nostri confronti

Come capire quando è il momento di interrompere la relazione perché il nostro partner non ci considera una priorità? Se abbiamo la sensazione che il nostro partner finga soltanto di essere interessato alle nostre attività (o non faccia nemmeno lo sforzo di fingere) questo potrebbe essere uno dei segnali più sicuri che la relazione è ormai agli sgoccioli. Per non prolungare senza motivo l’agonia di una relazione, potrebbe essere meglio prendere in mano le redini e interromperla, se si mostrano alcuni di questi segnali.

Lettura consigliata

Possiamo capire se il nostro partner ha sviluppato un interesse per qualcun altro da questi tre comportamenti sospetti