Il titolo Tenaris non vedeva un ribasso così lungo da 4 anni. Cosa attendersi nelle prossime settimane?

Dire che il mese di giugno per Tenaris è stato un incubo potrebbe essere un eufemismo. A partire dalla settimana iniziata il 30 maggio, infatti, il titolo ha perso il 30% inanellando, considerando anche quella in corso, ben sei settimane di fila al ribasso. Il titolo Tenaris non vedeva un ribasso così lungo da 4 anni.

Tuttavia, a breve si potrebbe assistere a un’inversione di tendenza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissimo supporto offerto dal III obiettivo di prezzo in area 10,84 euro. Su questo livello potrebbero esserci elevatissime probabilità di assistere a un’inversione rialzista. Al momento purtroppo non siamo ancora in grado di calcolare gli eventuali obiettivi del rialzo. Bisogna, infatti, attendere un chiaro segnale di inversione prima di procedere con le proiezioni rialziste.

La valutazione del titolo Tenaris

Qualunque sia l’indicatore utilizzato per il metodo dei multipli di mercato, si vede che Tenaris è sempre sottovalutato.

Ad esempio, la società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 8,92 per 2022 e di 9,03 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato italiano. A livello europeo, invece, il titolo è in linea con la media del settore.

Anche per il futuro le attese sono buone. Se, infatti, si considera il Fair PE, riportato su alcune riviste specializzate come un indicatore che tiene conto delle prospettive di crescita del titolo, del settore e dei rischi correlati, si scopre che il titolo è sottovalutato di oltre il 50%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa. Quello che colpisce, però, è la differenza tra la previsione più ottimista e quella più pessimista rispetto al valore medio. Nel primo caso Tenaris risulta essere sottovalutato del 80%, nel secondo sopravvalutato del 20%. Questa forte differenza tra le diverse previsioni deve indurre alla prudenza.

Negli ultimi cinque anni il titolo ha sempre fatto meglio del mercato italiano.

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 5 luglio in ribasso dell’8,25% rispetto della seduta precedente a quota 11,45 euro.

Time frame settimanale

