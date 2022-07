Era da circa un anno che il titolo non chiudeva quattro settimane consecutive al ribasso. Tuttavia, dopo un ribasso lungo un mese le azioni ENI potrebbero ancora scendere.

Come si vede dal grafico, l’impostazione del titolo è ribassista e con la chiusura del 1 luglio ha visto la rottura, in chiusura di settimana, dell’importantissimo supporto in area 11,298 euro (II obiettivo di prezzo). A questo punto, quindi, potrebbero esserci tutte le condizioni affinché la discesa possa continuare fino alla massima estensione ribassista in area 9,65 euro.

I rialzisti, però, potrebbero prendere nuovamente il controllo della tendenza in corso nel caso di un immediato recupero del supporto appena rotto. In questo caso si potrebbe pensare a un immediato ritorno delle quotazioni verso i massimi storici in area 14,5 euro.

La valutazione del titolo ENI

La società presenta multipli di guadagno molto interessanti. Ad esempio, se si considera il settore di riferimento a livello europeo, ENI risulta essere sottovalutata di circa il 50%. Inoltre, il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,51 volte il suo fatturato. Anche l’EV/EBITDA presenta livelli molto bassi e, quindi, esprime una forte sottovalutazione di ENI rispetto ai suoi competitors. D’altra parte è dall’ottobre 2020 che abbiamo più volte come il titolo sia tra quelli più sottovalutati a Piazza Affari.

Un altro punto a sostegno di un investimento su ENI è il rendimento del suo dividendo, che allo stato attuale si aggira intorno al 7,8%, confermando una tradizione rispettata anche negli esercizi precedenti. Anche le prospettive sono molto buone. Secondo gli analisti, infatti, nei prossimi anni il rendimento del dividendo di ENI dovrebbe mantenersi intorno all’8%.

Secondo gli analisti che si occupano del titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Dopo un ribasso lungo un mese le azioni ENI potrebbero ancora scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 11,228 euro, in ribasso dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

