Come avevamo scritto in un precedente report (Nel giro di qualche mese le azioni Atlantia potrebbero andare a ritoccare i massimi storici) il livello chiave per capire il futuro di Atlantia passa per area 16,8 euro. Questo livello, infatti, ha frenato nel corso di tutto il 2021 l’ascesa delle quotazioni.

Per la seconda volta negli ultimi due mesi il titolo ha rotto al rialzo area 16,8 euro dobbiamo adesso capire come evolverà la situazione. Infatti, il titolo Atlantia è ben impostato e potrebbe andare a ritoccare i massimi storici, ma attenzione ai falsi segnali che potrebbero portare a grosse perdite in conto capitale.

Prima di andare nel dettaglio dell’analisi grafica del titolo, andiamo a stimare la valutazione di Atlantia.

Va detto che dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza controversa. Se, ad esempio, si considerano i multipli di mercato, scopriamo che è sopravvalutato qualunque sia il metodo utilizzato fatta eccezione per il Price to Book ratio. Ottime indicazioni, invece, arrivano dal calcolo del fair value, basato sul metodo del discounted cash flow. Secondo questo indicatore, infatti, il Atlantia è sottovalutata di oltre il 50%.

Infine, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Il titolo Atlantia è ben impostato e potrebbe andare a ritoccare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Ill titolo Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 17 dicembre a quota 17,36 euro in rialzo dell’1,14% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo la proiezione in corso è rialzista e ha nuovamente rotto al rialzo l’importantissima resistenza in area 16,8 euro. A questo punto non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 18,315 euro. Una chiusura settimana superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 22,28 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 26,25 euro, un livello in prossimità dei massimi storici.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 15,865 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso il titolo potrebbe andare a toccare livelli inferiori ai 14 euro.