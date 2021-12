Abbiamo già pensato a come decorare la tavola per Natale? Stare seduti a tavola tutti insieme è sicuramente una grande emozione. Soprattutto quando possiamo rivedere alcuni parenti lontani, che non abbiamo visto a causa della pandemia e non si sono potuti spostare. A tavola, oltre a piatti, posate e bicchieri, però, possiamo aggiungere anche un bellissimo centrotavola. Ma non il solito centrotavola natalizio, ecco la fantastica idea fai da te per adornare la tavola in modo spettacolare. Il prodotto finale sarà un oggetto veramente speciale e unico. Basta unire due o tre elementi e il nostro centrotavola sarà pronto a splendere.

Non il solito centrotavola natalizio, ecco la fantastica idea fai da te per adornare la tavola

Per decorare la nostra tavola, in realtà, non è affatto necessario spendere chissà quanti soldi. Possiamo tranquillamente realizzare qualcosa noi. La prima cosa che ci servirà sarà un vecchio vassoio, uno di quelli che non usiamo più. Possibilmente stretto e lungo, evitiamo quelli troppo larghi, perché altrimenti avremo problemi ad apparecchiare.

Ora lo ricopriamo con del muschio bianco. Questo si trova facilmente in qualsiasi negozio di casalinghi, che per Natale si trasforma nel paese di Santa Claus. Ora prendiamo delle pigne, dipingiamole di bianco e con una lima rendiamo la parte inferiore bella liscia. La parte superiore, invece, la andremo a lavorare con delle pinze per creare un foro.

Prendiamo le pigne e con della colla calda attacchiamole al vassoio, lasciando un po’ di spazio tra una e l’altra. Sopra incastriamo delle candele facendo colare della cera calda, in questo modo rimarranno attaccate.

Passiamo a decorare il tutto

Una volta che le pigne sono ben attaccate, passiamo a decorare il resto del vassoio, che comunque è già coperto dal muschio bianco. Per creare un po’ di luce, scegliamo come colore l’oro. Infatti prendiamo dei ramoscelli di pino e coloriamoli d’oro. Una volta asciutti, giriamoli attorno alle pigne e incolliamoli a cerchio.

Prendiamo ora dei ramoscelli di pungitopo e dipingiamo anche questi d’oro. In realtà, cercando bene, in alcuni negozi si trovano già fatti e quindi potremmo evitarci di dipingerli. In caso contrario ci tocca colorarli. Tagliamoli corti in modo da poterli adagiare sul nostro centrotavola e poi accendiamo le candele. Ed ecco che abbiamo realizzato un bellissimo oggetto da mettere al centro del nostro tavolo. Cerchiamo di coordinare posate e altro con i colori del nostro centrotavola. Giochiamo, quindi, con le sfumature del bianco e dell’oro.

