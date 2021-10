In un precedente report avevamo evidenziato come questo titolo dopo 6 mesi le azioni Atlantia sarebbe finalmente potuto esplodere al rialzo. Tale evento sarebbe stato un sospiro di sollievo per gli investitori che non hanno ancora rivisto il titolo recuperare i livelli pre pandemia. Come già scrivevamo in un altro precedente report, infatti, Atlantia è uno dei pochi titoli a Piazza Affari a non avere ancora recuperato il valore di febbraio 2020 e che stenta a prendere una decisa direzione.

Adesso, però, le cose stanno cambiando e nel giro di qualche mese le azioni Atlantia potrebbero andare a ritoccare i massimi storici e, quindi, anche a superare i massimi pre pandemia.

Va detto che dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia il metodo utilizzato. Fa eccezione il fair value, basato sul metodo del discounted cash flow, secondo il quale Atlantia è sottovalutata di oltre il 50%. Un punto di forza è rappresentato dalle prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi. Secondo le stime gli utili di Atlantia cresceranno per i prossimi tre anni a una media annua del 44%.

Un forte punto di debolezza, invece, è dato dal rapporto tra il valore aziendale stimato e il fatturato dell’esercizio in corso che vale 5,43. La società, quindi, risulta essere fortemente sopravvalutata.

Per chi fosse interessato ricordiamo che il punteggio ESG Refinitiv dell’azienda, basato su una classifica relativa al suo settore di attività, risulta particolarmente positivo.

Secondo gli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell’11%.

Nel giro di qualche mese le azioni Atlantia potrebbero andare a ritoccare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 8 ottobre a quota 16,19 euro invariato rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da alcune settimane è bloccata all’interno del trading range 15,82 euro – 16,76 euro. Da notare, poi, che area 16,76 euro già a inizio anno aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Il suo superamento, quindi, potrebbe rappresentare un eccellente propulsore per spingere Atlantia verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo porterebbe il titolo ad aggiornare i massimi storici.

Al ribasso l’obiettivo più vicino si trova in area 14 euro. La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 9,3 euro.