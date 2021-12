Preparare degli antipasti per le feste natalizie è sempre divertente: le forme e i colori sono a tema e non ci sono limiti alla fantasia. Bastano pancarrè, pasta sfoglia, creme spalmabili ed altri semplici ingredienti per realizzare tantissimi stuzzichini sfiziosi e golosi. Le tartine non mancano mai: sono deliziose, golosissime e anche belle da vedere, ma se si realizzasse un bel centrotavola commestibile? Altro che tartine, per stuzzicare l’appetito di tutti gli invitati è questo l’antipasto delle feste più semplice ed economico da realizzare in poco tempo. È un’idea originale che stupirà tutti: palline ripiene, troppo buone, alle quali non si potrà resistere.

Altro che tartine, per stuzzicare l’appetito di tutti gli invitati è questo l’antipasto delle feste più semplice ed economico da realizzare in poco tempo

Si tratta di un antipasto facile e veloce da preparare, che tutti gli invitati apprezzeranno. Bastano 120 gr di salmone affumicato, 1 rotolo di pasta sfoglia, 50 gr di formaggio spalmabile, 150 gr di provola, 1 uovo, 20 ml di latte, erba cipollina e semi di sesamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per prima cosa bisogna srotolare la sfoglia e tagliarla in 5 parti in senso verticale, e poi in 4 parti in senso orizzontale, ottenendo 20 quadratini.

Farcire ogni pezzettino con un cubetto di provola, il salmone affumicato e un po’ di formaggio spalmabile. Chiudere le sfogliatine portando i lembi verso l’interno e appallottare il tutto.

Disegnare sulla carta forno un albero grande come la teglia e poi girare il foglio dall’altro lato. Sistemare all’interno del disegno le palline, spennellandole prima, ad una ad una, con l’uovo e il latte. Dopo aver realizzato l’intero albero, fare la stessa cosa con tutta la superficie.

Decorare con i semi di sesamo e l’erba cipollina, e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30-35 minuti. Andrà servito ancora tiepido.

L’albero di salmone si conserva a temperatura ambiente per qualche ora e in frigo per un paio di giorni. Ovviamente è una ricetta molto versatile e si può personalizzare con il ripieno che si preferisce: salumi, formaggi, verdure grigliate, ecc.

Stessi ingredienti ma forma diversa

Un’alternativa ancora più veloce è quella di realizzare dei salatini. Bisogna srotolare la pasta sfoglia e dividerla verticalmente in 3 parti. Amalgamare in una ciotola il formaggio spalmabile, la provola grattugiata e i pezzettini di salmone. Farcire solo un lato del rettangolo e l’altro spennellarlo con l’uovo e il latte per non far aprire i salatini. Arrotolare la sfoglia partendo dalla parte farcita e formare dei rotolini da spennellare, tagliare a pezzettini di circa 2 cm e decorare con i semi di sesamo e l’erba cipollina. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20-25 minuti. Anch’essi andranno serviti tiepidi.