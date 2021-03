Il tiramisù più gustoso e fresco che ci sia, al limone e fragole. Un dolce irresistibile e primaverile, senza uova

Il tiramisù è un grande classico della cucina italiana, che mette d’accordo tutti. La ricetta tradizionale prevede la presenza del caffè nella bagna dei savoiardi, quindi potrebbe non essere molto indicato per i bambini. La variante che proponiamo oggi invece, potrà essere preparata per l’intera famiglia. Si tratta di una versione con le fragole, al sentore di limone, il tiramisù più gustoso e fresco che ci sia. Da provare assolutamente!

Ingredienti

a) 250 g savoiardi;

b) 500 g fragole;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

c) 250 g mascarpone;

d) 1 limone grande non trattato;

e) 150 g di zucchero a velo;

f) 125 g di panna fresca;

g) 100 ml di acqua;

h) 1 ciuffetto di menta per guarnire.

Preparare questo tiramisù gustoso e fresco è molto semplice

Anche i principianti potranno cimentarsi, il risultato è assicurato.

Per prima cosa, lavare le fragole, tagliare via il picciolo e tagliarle a fettine. Inserire le fragole tagliate in una ciotola, ricoprire con qualche goccia di succo di limone e mescolare.

Prelevare 150 grammi di fragole e inserirle in un frullatore con 50 grammi di zucchero a velo e l’acqua, e frullare tutto. Questa sarà la bagna dei nostri savoiardi.

Inserire la panna fresca dentro un contenitore e montare con le fruste. Aggiungere i 100 g di zucchero a velo rimanenti, il succo e la buccia del limone non trattato.

Una volta mescolati panna, zucchero e limone, aggiungere il mascarpone e mescolare a mano.

Versare il liquido che abbiamo ottenuto frullando fragole, zucchero e acqua, dentro un piatto capiente per immergervi i savoiardi.

Immergere i savoiardi ad uno ad uno dentro la bagna alle fragole e disporre uno strato di savoiardi dentro una pirofila. È importante non immergere troppo i biscotti. Se si inzuppano eccessivamente, la consistenza finale del nostro tiramisù non sarà piacevole.

Dopo avere disteso uno strato di savoiardi dentro la pirofila, ricoprirla con uno strato di mascarpone al limone. Sopra al mascarpone, realizzare uno strato di fettine di fragole. Ripetere questa operazione fino ad esaurire tutti gli ingredienti.

Lo strato superficiale dovrà essere di fettine di fragole. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Al momento di servire, decorare il tiramisù con qualche ciuffetto di menta.

Ed ecco pronto il tiramisù più gustoso e fresco che ci sia, dal sapore veramente irresistibile.