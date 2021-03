Il sole inizia a farsi sentire. È dunque il momento di preparare verande e terrazze alla primavera. Infatti, il periodo perfetto per occuparsi della manutenzione del mobilio da giardino è la mezza stagione. La tenda da sole è un accessorio da esterno che necessita di una pulizia annuale.

Quando non è ben pulita, oltre a dare una pessima impressione, si ricopre di muffe, pezzi arrugginiti e brutte macchie. Tutto può compromettere il funzionamento e addirittura provocare rotture costose da sistemare. In questo articolo troviamo un metodo per pulire la tenda da esterno e farla tornare come nuova seguendo indicazioni facili e pratiche. Basterà ritagliarsi qualche ora di tempo e si eviteranno spese di manutenzione straordinaria non gradite.

Prodotti e accessori

Per pulire facilmente e soprattutto senza sforzi la nostra tenda da esterno servono alcuni oggetti. Per la pulizia della tenda bisogna sapere di quale materiale è fatta. Per risparmiare e utilizzare prodotti naturali, bicarbonato e sapone Marsiglia sono sempre i più affidabili. Comunque, si consiglia l’uso di detergenti con azione delicata. Il prodotto potrà essere spruzzato direttamente sulla tenda, in soluzione diluita con acqua, e poi lasciato agire.

Se si è proprietari di un giardino indipendente, è possibile ricorrere all’uso di una pompa dell’acqua per il risciacquo diretto. Quando si vive in appartamenti confinanti o su più piani, il consiglio è di smontare la tenda. Successivamente si potrà lavarla a mano o in lavatrice con un lavaggio delicato.

Prima ancora di provvedere al lavaggio, però, sarà necessario rimuovere polvere e sporco superficiale. Cassoni o rulli, la stessa struttura della tenda, in genere accolgono polvere, fiori, pulviscolo. Dunque è bene munirsi di una scopa telescopica e di una scala. Proponiamo anche l’idea utilizzata per le tapparelle.

Un problema risolvibile meno facilmente è la presenza di muffa. Grazie all’aceto o a una soluzione di acqua ossigenata diluita, si può agire direttamente sulle zone interessate. Non si devono mai utilizzare spugne abrasive o spazzole forti. Si rischierebbe di rovinare il tessuto, anche quando acrilico. Per le giunture e i bracci si consigliano prodotti neutro non acidi e un panno morbido. Si ricorda anche che la tenda deve essere ben sciacquata e asciutta prima di rimontarla. Notare bene che, alcuni condomini, regolamentano la manutenzione delle tende. È possibile che ci sia l’obbligo di chiamare ditte specializzate.