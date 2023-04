Il taglio di Heidi Klum ed Eva Longoria adatto a 40 e a 50 anni spopola nella primavera estate 2023: dì basta al bob!

Sei stufa del solito taglio corto? Ebbene, sappi che in questo periodo sta andando di moda uno lungo adatto anche alle donne di 40 e 50 anni. Portabandiera ne sono celebrità come Heidi Klum (49 anni) ed Eva Longoria (48 anni). Scopri di quale si tratta.

Le tendenze degli ultimi anni sono molto ripetitive se si parla di capelli. Abbiamo visto più e più volte il caschetto sulla cresta dell’onda e probabilmente ci siamo anche stufati di sentirne parlare. Il bob è certamente un taglio versatile e ha mille varianti. Tuttavia, non piace a tutte. Molte donne infatti amano i capelli lunghi e vorrebbero portarli anche superati i quarant’anni.

Il taglio di Heidi Klum ed Eva Longoria adatto a 40 e a 50 anni è diventato velocemente virale nel corso del 2023.

Il butterfly cut

Il nome di questo taglio richiama un animale e cioè una farfalla. Probabilmente è a causa della sua profonda scalatura, che fa sì che le ciocche ne richiamino le ali.

Sono infatti leggere e ariose, nonché mosse. Si tratta di un taglio dalla struttura molto ricercata e che non dovrebbe mai essere piastrato per evitare di perdere l’effetto farfalla.

Viene dagli anni ’70 il taglio di Heidi Klum ed Eva Longoria adatto a 40 e a 50 anni

Il butterfly cut non è certamente un’innovazione. Anzi, lo abbiamo già visto sfoggiato da Farrah Fawcett, l’iconica Jill Munroe della serie TV Charlie’s Angels. Tuttavia, non è l’unica attrice ad averlo reso famoso. Negli anni ’90 Jennifer Aniston in Friends mostrava un bellissimo butterfly cut che è tutt’oggi di ispirazione alle donne di tutto il mondo.

Insomma, proprio come il mullet si tratta di un taglio tornato alla ribalta solamente negli ultimi anni e che è sempre più apprezzato.

Oggi è invece stato adottato da numerose personalità dello spettacolo, come le già citate Heidi Klum ed Eva Longoria, ma anche Sienna Miller, Jennifer Lopez e Sydney Sweeney. Qualcosa ci dice che la lista è però destinata ad aumentare sempre di più.

Su quali capelli sta meglio

Questo taglio è molto adatto alle donne con capelli spessi e folti. Si sposa molto meno, invece, a quelle che hanno pochi capelli fini. Infatti, la profonda scalatura rischia di far sembrare che ce ne siano ancora meno.

Inoltre, il butterfly cut sta meglio sui capelli lisci piuttosto che su quelli mossi. I primi riescono a mettere più in risalto le scalature, mentre sui secondi si rischia di ottenere un effetto troppo disordinato.

