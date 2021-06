In questo periodo dell’anno troviamo frutta e verdura ricchissime di nutrienti e vitamina che durante il resto dell’anno non si trovano. C’è un frutto estivo ricchissimo di benefici per la salute delle donne, ricco di vitamine e di nutrienti essenziali per la nostra salute. Questo frutto, però, può avere un prezzo molto alto al supermercato. Stiamo ovviamente parlando dei mirtilli, questi piccoli frutti buonissimi e così versatili in cucina che in certe zone del nostro Paese vengono venduti a peso d’oro. Per questo motivo, oggi vedremo un semplice trucco geniale per acquistare i mirtilli a prezzi stracciati.

Come risparmiare sul frutto dell’estate

Nessun frutto è più estivo dei mirtilli. Per chi abita al Sud o nelle grandi città, però, possono essere molto cari e difficili da trovare di buona qualità. Mettendo in pratica alcuni semplici trucchi, però, potremo comprarne a basso prezzo e di grande qualità.

Dobbiamo sapere che moltissimi produttori vendono anche direttamente al consumatore. Sarà quindi sufficiente andare in una zona di produzione e trovare un produttore disponibile.

I prezzi sono incredibilmente più bassi, anche dieci volte inferiori di quelli del supermercato: dei mirtilli a chilometro 0 possono costare addirittura 6 euro al chilo!

Un semplice trucco geniale per acquistare mirtilli a prezzi stracciati

Se non facciamo parte di un gruppo di acquisto, possiamo direttamente comprare dal produttore, in modo da tagliare via tutti i costi intermedi. Sarà sufficiente recarci presso zone di produzione di mirtilli, come le zone alpine del nostro Paese e quelle collinari. In questi luoghi i piccoli frutti crescono bene grazie al terreno adatto a questa coltivazione.

Sarà sufficiente trovare un produttore di fiducia e rifornirci in grandi quantità di questo frutto sanissimo: potremo fare marmellate, sciroppi e addirittura surgelare i mirtilli, in maniera da averli freschi tutto l’anno per le nostre fantastiche ricette.